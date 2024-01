Po sukcesie w konkursie Miss Polonia 2011 Marcelina Zawadzka odważnie wkroczyła do świata polskiego show-biznesu. Pochodząca z Malborka modelka porzuciła wcześniejszą karierę i rozpoczęła pracę w telewizji. Szybko udowodniła, że studio i kamery to jej naturalne środowisko. Prowadząca "Farmę" na Polsacie ma już swoich wiernych fanów, którym pokazuje swoją pracę od kulis w mediach społecznościowych. Jak to bywa w przypadku celebrytów – internauci interesują się także jej życiem prywatnym.

Reklama

Marcelina Zawadzka opowiedziała o zdradzie w związku

W sierpniu ubiegłego roku Marcelina Zawadzka ujawniła, że się zaręczyła. Dawna modelka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem pierścionka i opowiedziała o szczegółach tego niecodziennego wydarzenia. Nic dziwnego, że fani byli zaskoczeni po tym, jak ostatnio w wywiadzie prezenterka telewizyjna ujawniła zdradę.

Na łamach serwisu Pomponik.pl Marcelina Zawadzka przyznała, że w przeszłości była w nieszczęśliwym związku. Celebrytka otworzyła się na temat niewierności. Przed laty została zdradzona kilka razy, o czym dowiedziała się od osoby trzeciej. Bolesne doświadczenie mocno odbiło się na jej wierze w ludzi i poczuciu własnej wartości.

Zobacz także: Marcelina Zawadzka pokazała pierścionek zaręczynowy: "Jestem szczęściarą"

Marcelina Zawadzka z partnerem Artur Zawadzki/REPORTER

Bardzo mnie to moralnie zawiodło. Jak ktoś może tak oszukiwać przez cały czas trwania swojego związku? – powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że obecnie Marcelina Zawadzka jest w bardzo udanej relacji, która najprawdopodobniej zostanie przypieczętowana ślubem. Obecny wybranek gwiazdy Polsatu to Max Gloeckner, niemiecki influencer i przedsiębiorca.

Marcelina Zawadzka

Zobacz także: Marcelina Zawadzka miała wypadek! Uszkodziła sobie twarz. "Zobaczymy, jak się zrośnie"

Reklama

Diamentowy pierścionek zaręczynowy Marceliny Zawadzkiej zrobił spore wrażenie na jej fanach. Teraz internauci czekają na informacje na temat ślubu 34-letniej prezenterki telewizyjnej.

Marcelina Zawadzka z partnerem