Zosia z "Rodzinki.pl" wyrosła na piękną nastolatkę! Emilia Dankwa zachwyca na nowych zdjęciach

Olga Kalicka nie ukrywała zaskoczenia, kiedy dowiedziała się, że serial "Rodzinka.pl" nie będzie kontynuowany! Produkcja TVP w której występowali m.in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Julia Wieniawa czy Olga Kalicka miał swoją premierę na początku 2011 roku. Serial w ekspresowym tempie stał się jednym z najpopularniejszych telewizyjnych hitów. Niestety, dziś okazało się, że TVP postanowiło zakończyć emisję "Rodzinki.pl! Jak komentuje to Olga Kalicka? Olga Kalicka zaskoczona decyzją TVP Wiadomość o zakończeniu produkcji zaskoczyła nie tylko fanów "Rodzinki.pl", ale okazuje się, że również niektóre gwiazdy! Jak informuje portal plotek.pl Olga Kalicka nie ukrywała zaskoczenia, kiedy dziennikarze przekazali jej, że serial zniknie z anteny. Jak skomentowała decyzję władz TVP? O Jezu, co?! Naprawdę? O niczym nie wiedziałam. Od rana nie patrzyłam w telefon, zajmowałam się synkiem. Jakiś czas temu dostałam przecież telefon z zapytaniem o dyspozycyjne dni, by przyjechać na plan- plotek.pl cytuje wypowiedź aktorki. Przypominamy, że wiadomości o zakończeniu "Rodzinki.pl" oficjalnie potwierdziła już Małgorzata Kożuchowska, która opublikowała na Instagramie oświadczenie w tej sprawie. Kochani! Mówi się, że nie ma przypadków, a nawet jeśli są to nie są one przypadkowe. TVP poinformowała aktorów i ekipe o zakończeniu projektu pt. „Rodzinka.pl" @rodzinkapl_official Czas więc się pożegnać!- napisała Małgorzata Kożychowska. Żałujecie, że "Rodzinka.pl" zniknie z anteny? My bardzo!