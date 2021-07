Kacperek z "Rodzinki.pl" wraca do show-biznesu?! W sieci pojawiło się zdjęcie "nagrywamy"

Mateusz Pawłowski serialowy Kacperek z "Rodzinki.pl" ma już 17 lat! Po długiej przerwie wraca do gry w telewizji! Młody aktor podzielił się zaskakującym zdjęciem!

Mateusz Pawłowski bardzo się zmienił, odkąd po raz pierwszy pojawił się w "Rodzince.pl". Aktor dorastał na oczach widzów i z całą pewnością był jedną z najbardziej lubianych postaci kultowego serialu TVP. Aż trudno uwierzyć, że odtwórca roli Kacperka ma już 17 lat! Choć aktora od czasu zakończenia produkcji raczej nie widzieliśmy na małym ekranie, to nie oznacza to, że Mateusz Pawłowski zrezygnował z występów. W sieci pojawiło się właśnie zdjęcie z nowego projektu, a młody aktor jest na nim nie do poznania!

Kacperek z "Rodzinki.pl" wraca do pracy! Wystąpi z Adamem Zdrójkowskim!

Informacja o zakończeniu pracy nad "Rodzinką.pl" spadła na widzów i na samą produkcję jak grom z jasnego nieba. Nikt nie miał pojęcia, że TVP podejmie nagle decyzję o niekontynuowaniu kolejnych sezonów kultowego serialu. Pełne rozczarowania, a nawet łez filmiki pojawiły się w mediach społecznościowych wielu osób związanych z produkcją. Swoje ubolewanie wyraziła Małgorzata Kożuchowska, a także Adam Zdrójkowski czy Mateusz Pawłowski. Młody aktor szczególnie wzruszył widzów, ponieważ nie krył smutku i łez wzruszenia nad zakończeniem jednego z największych projektów swojego życia.

Od tego czasu Mateusz Pawłowski nie występował na małym ekranie, choć nie zrezygnował z kontaktu z fanami. Na jego Instagramie znajduje się wiele filmików czy zdjęć z prywatnego życia, a jego profil obserwuje aż 70 tysięcy fanów.

W ostatnim czasie nie wyglądało więc na to, żeby Mateusz Pawłowski miał zamiar wrócić do pracy w telewizji. Tymczasem okazuje się, że 17-latek jest w trakcie nagrań i to z Adamem Zdrójkowskim, który przez lata wcielał się w starszego brata Kacperka, Kubę. Wspólne zdjęcie z tajemniczego planu dodał piosenkarz Antek Smykiewicz, znany z udziału w "Tańcu z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Piosenkarz opisał fotografię w zagadkowy sposób:

Takich dwóch jak nas trzech, to ani jednego takiego tu nie ma 🤣 #newseason #tvshow #nagrywamy

Jak na razie Antek, Adam i Mateusz nie zdradzili, nad czym pracują, ale wiadomo, że zdjęcia już trwają. Chcielibyście znów zobaczyć Mateusza Pawłowskiego w akcji?

Mateusz Pawłowski bardzo zmienił się, odkąd pierwszy raz widzieliśmy go w pierwszej edycji "Rodzinki.pl". Kacperek dorastał na oczach widzów!

Mateusz Pawłowski ma już 17 lat! Aktor nosi aparat ortodontyczny, czasem pokazuje się także w okularach. Nastolatek już nie przypomina słodkiego, małego Kacperka, którego pokochali widzowie TVP. Mimo że popularność i liczne telewizyjne obowiązki spadły na Mateusza Pawłowskiego jeszcze gdy był mały, to chłopiec świetnie sobie z tym radził, podczas wywiadów, czy przed kamerą czuł się jak ryba w wodzie.