W październiku ubiegłego roku do mediów trafiła informacja o rzekomym małżeństwie Kuby Wojewódzkiego. Sam satyryk zaprezentował publicznie obrączkę i ogłosił, że wziął ślub. Niedługo później okazało się, że tajemniczą wybranką jest prezenterka telewizyjna Żaneta Rosińska. Dziennikarka po akcji WOŚP, w którą aktywnie się zaangażowała, zaskoczyła odbiorców szczerym wyznaniem. Padły piękne słowa!

Żaneta Rosińska już w grudniu 2025 roku publicznie nazwała Kubę Wojewódzkiego swoim "mężem". Od tamtej pory internauci z dużym zainteresowaniem śledzą medialne aktywności dziennikarki. Jak się okazuje, prezenterka jest również mocno zaangażowana w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Żaneta Rosińska pojawiła się na 34. Finale WOŚP w Poznaniu, gdzie spotkała się z wieloma znanymi osobistościami - zarówno ze świata polityki, jak i show-biznesu. W mediach społecznościowych opublikowała m.in. zdjęcia z Joanną Senyszyn oraz Małgorzatą Ostrowską.

Podczas finału Rosińska pełniła rolę prezenterki przed antenami dwóch stacji: TVN i TTV, a także osobiście kwestowała, zbierając fundusze do puszki w terenie.

Świeca nic nie traci, zapalając drugą świecę.34. finał @fundacjawosp w Poznaniu, w Tarnowie Podgórnym i Gnieźnie. Przed kamerą dla dwóch anten, na scenie i w terenie z puszką. Dziękuję za Wasze ciepło w samym środku zimy ogłosiła Żaneta Rosińska.

Pod postem nie zabrakło pozytywnych komentarzy, doceniających postawę dziennikarki.

Imperatorka i Królewna Zazdroszczę!

Piękny opis o świecach czytamy w komentarzach.

"Żona" Wojewódzkiego rozwija dziennikarską karierę

Żaneta Rosińska to 35-letnia dziennikarka, która niewątpliwie spełnia się w swoim zawodzie. Jej kariera konsekwentnie się rozwija, co przekłada się na coraz większe zainteresowanie medialne.

Rosińska rozpoczęła pracę jako reporterka TVN w programie "Dzień Dobry TVN". To właśnie dzięki współpracy z antenami TVN oraz TTV mogła realizować swoje dziennikarskie obowiązki także podczas tak ważnego wydarzenia, jakim jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Miło nam poinformować, że już wkrótce naszą redakcyjną koleżankę Żanetę Rosińską będziemy oglądać w nowej roli - jako reporterkę Dzień Dobry TVN! Nowe wyzwania, nowe historie i ta sama energia. Trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze materiały! czytamy na oficjalnym profilu Dzień Dobry TVN.

