Żaneta Rosińska, pogodynka i prezenterka znana z programu „Dzień dobry TVN”, znów rozbudziła emocje fanów za sprawą wpisu na Instagramie.

Żaneta Rosińska i jej „mąż” – tajemnicze ślady z Instagrama

Na zdjęciach z rajskich wakacji w egzotycznym miejscu Żaneta Rosińska zaprezentowała się w romantycznym ujęciu, idąc przed fotografującym, który podążał za nią. Do posta dołączyła intrygujący podpis:

Mąż, który nadal twierdzi, że mnie 'nie folołuje'.

Tym samym nawiązała do słowa „follow” oznaczającego zarówno „obserwować” w mediach społecznościowych, jak i „podążać za kimś” w rzeczywistości. Fani szybko wychwycili dwuznaczność i ironiczny ton wypowiedzi. Kilka miesięcy wcześniej Żaneta Rosińska również wzbudziła falę spekulacji, publikując filmik, na którym wyraźnie widać obrączkę. Wówczas opatrzyła go komentarzem:

Mój mąż i ja postanowiliśmy, że nigdy nie będziemy kłaść się spać źli na siebie. Nie śpimy od soboty.

Te enigmatyczne wpisy wywołały burzę spekulacji na temat jej związku z Kubą Wojewódzkim.

Wpis o „mężu”, który nie obserwuje Żanety Rosińskiej w mediach społecznościowych, stał się viralem. Wiele osób zastanawia się, czy ten zabieg nie jest celową prowokacją, mającą naprowadzić fanów na trop tajemniczego małżeństwa pogodynki.

Kuba Wojewódzki pokazał obrączkę i wyznał: „na serio wziąłem ślub”

Zamieszanie wokół życia prywatnego Żanety Rosińskiej rozpoczęło się kilka miesięcy wcześniej, kiedy Kuba Wojewódzki, znany showman i dziennikarz, pojawił się w swoim programie z obrączką na palcu. Podczas rozmowy z influencerami Wersow i Frizem powiedział, że „na serio” wziął ślub. Chociaż nie ujawnił tożsamości swojej partnerki, szybko pojawiły się domysły, że chodzi o Żanetę Rosińską.

Oliwy do ognia dolał także komentarz Kuby Wojewódzkiego dotyczący koncertu wigilijnego TVN, który prowadziła Żaneta Rosińska. Dziennikarz napisał wówczas: „Moja rodzina też tam będzie”, co fani odebrali jako sugestię, że pogodynka może być jego żoną.

