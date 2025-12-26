Przez lata Kuba Wojewódzki był symbolem kawalera, który unikał zobowiązań małżeńskich. Jednak ostatnie wydarzenia całkowicie zmieniły jego wizerunek. Internauci dostrzegli obrączkę na jego palcu, co natychmiast wywołało falę spekulacji. Według doniesień medialnych, dziennikarz miał poślubić Żanetę Rosińską, znaną pogodynkę z TVN.

Żaneta Rosińska nie wytrzymała i opublikowała świąteczne nagranie

W sieci pojawiło się nagranie opublikowane przez Żanetę Rosińską na jej profilu na Instagramie. Film przedstawia ją stojącą przed choinką, ubraną jedynie w dużą białą kokardę. Do posta dołączony był podpis:

Obecność to prezent, którego nie trzeba pakować. Wesołych Świąt!

Jeszcze większe poruszenie wywołał jednak napis na samym nagraniu:

Najlepszy prezent pod choinką dla męża już tam jest.

To stwierdzenie natychmiast zostało uznane przez internautów za jednoznaczne potwierdzenie doniesień o ślubie z Wojewódzkim.

Internauci komentują ślub Wojewódzkiego: „Prezent idealny!”

Komentarze pod nagraniem Rosińskiej błyskawicznie zalały media społecznościowe. Internauci nie szczędzili pochwał i entuzjazmu:

"Przepiękna",

"Pięknie",

"Prezent idealny",

"Wszystkiego najlepszego dla Ciebie Żaneta i Najbliższych",

"Wow, wow, wow! Cudowna i piękna! Nooo Kubuś, ale Ci się prezent trafił. Znaczy - byłeś grzeczny w tym roku!"

Entuzjastyczne reakcje w komentarzach wskazują, że fani nie mają już wątpliwości co do zmiany statusu związku dziennikarza.

Czy Kuba Wojewódzki rzeczywiście się ożenił? Co wiemy na pewno?

Do tej pory żadne z zainteresowanych nie wydało oficjalnego oświadczenia. Jednak seria aluzji, pojawienie się obrączki i nagranie z wymownym podpisem nie pozostawiają wiele miejsca na wątpliwości. Kuba Wojewódzki, znany z dystansu do mediów i umiłowania do prowokacji, może celowo podsycać ciekawość opinii publicznej. Żaneta Rosińska, podobnie jak on, zdaje się dobrze odnajdywać w tej atmosferze niedopowiedzeń i gry z mediami.

Nie zmienia to jednak faktu, że dla fanów para już teraz uchodzi za małżeństwo, a medialne poruszenie wokół ich domniemanego ślubu trwa w najlepsze.

