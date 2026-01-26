Tuż przed północą, 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak opublikował poruszające nagranie na swoim profilu na Facebooku. Lider fundacji nie krył emocji, a jego głos momentami drżał. Opowiadał o kulisach wydarzenia, nazywając je metaforycznie „łodzią pływającą po przemiłym, cudownym morzu, które nie ma żadnych sztormowych fal”.

Emocjonalne wystąpienie Jerzego Owsiaka

Jerzy Owsiak zaznaczył, że nie należy skupiać się jedynie na zebranych środkach finansowych. Podkreślił, że najważniejszy był wspólny udział i zaangażowanie ludzi w całej Polsce. Podziękował wszystkim zaangażowanym i podkreślił, że tegoroczny finał odbył się w atmosferze spokoju i radości. W swoim wystąpieniu Jerzy Owsiak zaapelował do Polaków, by nie poddawali się ponurym nastrojom, które próbują im narzucać inni. Wezwał do skupienia się na pozytywnych działaniach i budowania wspólnoty opartej na szczerości i zaangażowaniu.

Wszystko, co tutaj miało miejsce, mówi o nas, o Polakach. Jesteśmy naprawdę super ekipą. Nie dajcie się ponieść tym, którzy nas namawiają do jakichś ponurych spraw. Po prostu się nie dajcie. Odwróćcie się do tego tyłem i róbmy swoje - powiedział Owsiak.

Dodał również, że pokazaliśmy siebie jako nowoczesne społeczeństwo, które nie ma kompleksów i potrafi organizować wyjątkowe wydarzenia z wielką energią i przesłaniem.

Hejt, emocje i podziękowania po finale WOŚP

Jerzy Owsiak poruszył także temat hejtu, który towarzyszy mu od lat z powodu jego działalności. Mimo to nie traci zapału i wierzy, że wspólne działania Polaków mają sens. Podziękował za zaangażowanie wszystkich uczestników, organizatorów, wolontariuszy i darczyńców, którzy wsparli 34. Finał WOŚP.

Na koniec nagrania Jerzy Owsiak odniósł się do przyszłości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nie odbierzmy sobie tego nigdy. Nigdy! Czy ja to będę robił dalej, czy będzie robiła załoga, która robi to doskonale, czy ktokolwiek będzie to robił pod nazwą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - podsumował Owsiak.

Jego emocjonalne wystąpienie zebrało wiele pozytywnych reakcji w internecie. Użytkownicy podkreślali, że jego słowa dają nadzieję i pokazują siłę wspólnoty, jaką tworzy WOŚP.

