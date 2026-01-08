Radosna nowina u "żony" Kuby Wojewódzkiego. Spływają gratulacje
Na początku października Kuba Wojewódzki zaskoczył widzów, ujawniając w swoim programie, że wziął ślub i pokazując obrączkę. Choć początkowo nie zdradził tożsamości "żony", wszystko wskazuje na to, że jego wybranką jest dziennikarka TVN - Żaneta Rosińska.
Teraz media obiegła kolejna radosna wiadomość dotycząca ukochanej Wojewódzkiego. Na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie przekazano, że Żanetę Rosińską już niebawem będziemy mogli oglądać w nowej roli. Gwiazda dołączyła do grona reporterek popularnej śniadaniówki.
Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska wzięli ślub?
Kuba Wojewódzki wyznał w jednym z odcinków swojego programu, że jest po ślubie, czym zaskoczył widzów i fanów show-biznesu. Choć sam prezenter nie ujawnił na antenie nazwiska swojej żony, internauci szybko powiązali tę informację z Żanetą Rosińską, dziennikarką i pogodynką z TVN. Wiele portali podaje, że to właśnie ona jest jego partnerką życiową.
Oficjalne potwierdzenie małżeństwa jeszcze nie padło z ust Wojewódzkiego ani Rosińskiej, jednak para coraz częściej pojawia się w kontekście wspólnych podróży i wpisów w mediach społecznościowych, które fani interpretują jako dowód ich związku. Wielu internautów uważa, że choć Kuba wielokrotnie ironizował na temat instytucji małżeństwa, tym razem zdecydował się na poważny krok i na dobre się ustatkował.
Radosne wieści ws. "żony" Wojewódzkiego
Zaskakujące wieści napłynęły w sprawie rzekomej ukochanej Kuby Wojewódzkiego. Jak poinformowano na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie, Żaneta Rosińska już wkrótce pojawi się w programie w roli reporterki. Przed dziennikarką stoją nowe zawodowe wyzwania, a widzowie będą mogli oglądać jej materiały w jednym z najpopularniejszych śniadaniowych formatów w Polsce.
Miło nam poinformować, że już wkrótce naszą redakcyjną koleżankę Żanetę Rosińską będziemy oglądać w nowej roli - jako reporterkę Dzień Dobry TVN! Nowe wyzwania, nowe historie i ta sama energia. Trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze materiały!
Fani dziennikarki błyskawicznie zasypali ją gratulacjami.
Brawo kochana!
Gratulacje! Zasłużyłaś
Wspaniale!
