Teraz media obiegła kolejna radosna wiadomość dotycząca ukochanej Wojewódzkiego. Na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie przekazano, że Żanetę Rosińską już niebawem będziemy mogli oglądać w nowej roli. Gwiazda dołączyła do grona reporterek popularnej śniadaniówki.

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska wzięli ślub?

Kuba Wojewódzki wyznał w jednym z odcinków swojego programu, że jest po ślubie, czym zaskoczył widzów i fanów show-biznesu. Choć sam prezenter nie ujawnił na antenie nazwiska swojej żony, internauci szybko powiązali tę informację z Żanetą Rosińską, dziennikarką i pogodynką z TVN. Wiele portali podaje, że to właśnie ona jest jego partnerką życiową.

Oficjalne potwierdzenie małżeństwa jeszcze nie padło z ust Wojewódzkiego ani Rosińskiej, jednak para coraz częściej pojawia się w kontekście wspólnych podróży i wpisów w mediach społecznościowych, które fani interpretują jako dowód ich związku. Wielu internautów uważa, że choć Kuba wielokrotnie ironizował na temat instytucji małżeństwa, tym razem zdecydował się na poważny krok i na dobre się ustatkował.

Radosne wieści ws. "żony" Wojewódzkiego

Zaskakujące wieści napłynęły w sprawie rzekomej ukochanej Kuby Wojewódzkiego. Jak poinformowano na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie, Żaneta Rosińska już wkrótce pojawi się w programie w roli reporterki. Przed dziennikarką stoją nowe zawodowe wyzwania, a widzowie będą mogli oglądać jej materiały w jednym z najpopularniejszych śniadaniowych formatów w Polsce.

Miło nam poinformować, że już wkrótce naszą redakcyjną koleżankę Żanetę Rosińską będziemy oglądać w nowej roli - jako reporterkę Dzień Dobry TVN! Nowe wyzwania, nowe historie i ta sama energia. Trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze materiały! czytamy.

Fani dziennikarki błyskawicznie zasypali ją gratulacjami.

Brawo kochana!

Gratulacje! Zasłużyłaś

Wspaniale! czytamy pod wpisem.

Zobacz także: "Żona" Kuby Wojewódzkiego nagle ogłosiła: "Najlepszy prezent"