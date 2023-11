Żona himalaisty wyjawiła także, że przed jego podróżą na Nanga Parbat nie miała złych przeczuć. Tomek obiecał jej, że wróci.

- Powiedział, że w górach nie zginie, że mi obiecał to, że będzie żył osiemdziesiąt lat, że w Pakistanie mu ktoś to wywróżył, że będziemy razem. (…) To była pierwsza wyprawa kiedy nie miałam poczucia, ze nie wróci, bo wcześniej się straszliwie bałam. To jest jakiś paradoks, że właśnie teraz to się stało - powiedziała.