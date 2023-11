Szczegóły relacji Tomasza i Ani zdradziła szwagierka himalaisty - Małgorzata Sulikowska w rozmowie z wp.pl.

Ania, obecna żona Tomka prosiła go, by nie jechał. Była kłębkiem nerwów, gdy on zaczynał mówić, że jedzie w góry. Nie używał żadnych argumentów. Po prostu komunikował. Nie było dyskusji. Chciał jechać, to jechał - wyznała.