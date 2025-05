Przed nami druga, niezwykle emocjonująca tura wyborów na urząd prezydenta RP. O władzę z Karolem Nawrockim walczy wieloletni prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Jak wynika z sondaży, to może być najbardziej zacięta w historii rywalizacja, a różnica w poparciu między kandydatami jest tak niewielka, że każde kolejne publiczne wystąpienie może mieć kluczowe znaczenie. Doskonale wiedzą o tym również żony obu kandydatów, które prężnie pomagają swoim mężom w trakcie ich kampanii. To, co stało się ostatnio na wiecu wyborczym Rafała Trzaskowskiego, wprawiło jego żonę - Małgorzatę Trzaskowską - w osłupienie. Nie uwierzycie, co zrobili jego wyborcy.

To, co stało się na wiecu wyborczym Rafała Trzaskowskiego zaskoczyło jego żonę

Już w najbliższą niedzielę, 1 czerwca, Polacy wybiorą nowego prezydenta RP. Drugiej turze wyborów zmierzą się kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski oraz prezes IPN, Karol Nawrocki. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że o wygranej jednego z nich może przesądzić minimalna przewaga, dlatego oczy opinii publicznej skupione są nie tylko na kandydatach na urząd prezydenta, ale też ich ukochanych żonach. W ostatnim sondażu dotyczącym tego, kogo Polacy widzą jako pierwszą damę, żona Rafała Trzaskowskiego, znana z działalności społecznej i aktywnego wspierania inicjatyw obywatelskich, zdobyła aż 56% głosów. Małgorzata Trzaskowska, aktywnie wspomaga również kampanię męża w mediach społecznościowych, na bieżąco dzieląc się w sieci relacjami z wieców wyborczych. Jednak tego, co wydarzyło się na ostatnim z nich żona Rafała Trzaskowskiego z pewnością się nie spodziewała.

Wiele kobiet w geście poparcia Rafała Trzaskowskiego i jego kandydatury zrobiło coś, co niezwykle wzruszyło Małgorzatę Trzaskowską. Nie chodzi jednak o wymowne napisy na transparentach, lecz symboliczny gest, w stronę kandydata Koalicji Obywatelskiej oraz... wpierającej go Joanny Senyszyn.

Tak kobiety wspierają Rafała Trzaskowskiego

Podczas wiecu wyborczego, na którym Małgorzata Trzaskowska dumnie prezentowała czerwone korale, jakie podarowała jej Joanna Senyszyn podczas marszu Rafała Trzaskowskiego, stało się coś, co poruszyło kandydatkę na pierwszą damę. W geście wsparcia kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP, wiele kobiet również ostawiło na tę charakterystyczną biżuterię.

Kochane! Ile ja dzisiaj widziałam czerwonych korali! Kluczbork, Kępno, Kalisz - jesteście niesamowite. Ja swoje, podarowane przez Joannę Senyszyn z dumą noszę. Dlatego zakładajcie korale, róbcie zdjęcia, filmiki wrzucajcie na swoje profile, oznaczajcie koleżanki - niech nas zobaczą i niech nas usłyszą. Pamiętajcie dodać hasztag #MocJestzNami Moc jest z nami i pokażmy ją 1 czerwca. Dziewczyny - w niedzielę bijemy rekord frekwencji! - napisała na Instagramie Małgorzata Trzaskowska.

Internauci zachwyceni gestem wyborców Trzaskowskiego

Symboliczne czerwone korale, jakie wiele kobiet założyło na wiec wyborczy Rafała Trzaskowskiego sprawiły, że w sieci zawrzało. To pierwsza taka akacja w historii, gdzie z pozoru niewinna biżuteria niesie za sobą polityczny wydźwięk.

Kiedyś, nie tak dawno, naszą bronią były czarne parasolki... teraz czas na KORALOWĄ ARMIĘ!

I takiej pierwszej Damy Polska potrzebuje.

Świetna akcja! - komentują zachwyceni internauci.

A co wy sądzicie o takiej formie wsparcia?

