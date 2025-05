Emocje przed ostatecznym wynikiem wyborów sięgają zenitu. Kto ostatecznie zwycięży drugą turę i obejmie funkcję prezydenta? Wyniki poznamy już 1 czerwca. W sieci pojawiają się ostatnie sondaże i sprawdzono nawet, którą pierwszą damę woleliby Polacy.

Małgorzata Trzaskowska czy Marta Nawrocka? Kogo wolą Polacy?

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dostarczył jednoznacznych wyników w sprawie preferencji Polaków co do potencjalnej przyszłej pierwszej damy. Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego, zdobyła aż 56% głosów, podczas gdy Marta Nawrocka, małżonka Karola Nawrockiego, otrzymała 44% poparcia. Pytanie brzmiało: „Która z żon kandydatów na prezydenta będzie lepszą pierwsza damą?”.

Badanie zostało zrealizowane 25 maja 2025 roku na próbie 1011 dorosłych Polaków, co gwarantuje jego reprezentatywność i wiarygodność. Wyniki wskazują na wyraźne preferencje społeczne i znaczące wsparcie, jakim cieszy się Trzaskowska.

Trzaskowska i Nawrocka angażują się w wybory

Małgorzata Trzaskowska znana jest z działalności społecznej i aktywnego wspierania inicjatyw obywatelskich. W kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego nie ukrywała, że jako pierwsza dama zamierza angażować się w kwestie społeczne, edukacyjne i zdrowotne. Jej dotychczasowe zaangażowanie i doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi sprawiają, że cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Marta Nawrocka, choć mniej znana opinii publicznej, również wspiera kampanię swojego męża – Karola Nawrockiego. Jej aktywność jednak była do tej pory bardziej ograniczona, co mogło wpłynąć na wyniki sondażu. Mimo to, zdobycie 44% głosów w badaniu wskazuje na spory potencjał i pozytywny odbiór wśród części społeczeństwa.

Małgorzata Trzaskowska i Marta Nawrocka: Kim są żony kandydatów na prezydenta?

Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego, urodziła się w 1978 roku w Rybniku. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracowała w warszawskim ratuszu, zajmując się promocją miasta oraz rozwojem gospodarczym. Znana jest z działalności społecznej, szczególnie w obszarach praw kobiet, edukacji i wyrównywania szans społecznych.

Marta Nawrocka, żona Karola Nawrockiego, urodziła się w 1986 roku w Gdańsku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od kilkunastu lat pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, specjalizując się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz zwalczaniu nielegalnego hazardu. W młodości uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku, co świadczy o jej zainteresowaniach artystycznych.

