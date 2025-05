Wydarzenie miało miejsce w Kaliszu, gdzie odbywał się wiec wyborczy Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Podczas spotkania z wyborcami na scenie pojawił się mężczyzna, który przedstawił się jako Karol Nawrocki. Jego obecność nie była zaplanowana, co wprowadziło element zaskoczenia zarówno dla organizatorów, jak i zgromadzonej publiczności.

Karol Nawrocki skorzystał z okazji, by wygłosić apel do zebranych. Zwrócił się do uczestników wiecu z prośbą, aby nie głosowali na jego imię i nazwisko, podkreślając, że nie jest kandydatem na urząd prezydenta. Jego słowa były wyraźne i stanowcze, co natychmiast zwróciło uwagę zgromadzonych. Po zaskakującym wystąpieniu Karola Nawrockiego, Rafał Trzaskowski postanowił odpowiedzieć na zadane mu publicznie pytanie.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej wskazał trzy kluczowe obszary, którymi chciałby się zająć w pierwszej kolejności po objęciu urzędu: podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 tys. zł, wsparcie samorządów w budowie mieszkań komunalnych oraz przeprowadzenie reformy sądownictwa. Te trzy punkty zostały przedstawione jako fundament jego programu prezydenckiego.

Takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej i będę rozmawiał z rządem, żeby to się stało natychmiast. Jeśli nie, to w sierpniu złożę własną propozycję. To po prostu trzeba załatwić, to rozwiązanie, na którym skorzystają wszystkie Polki i Polacy. Drugą kwestią jest na pewno kwestia mieszkalnictwa. Młodzi ludzie czekają na mieszkania, a samorządy robią to najlepiej. (...) Bardzo zależy mi na wielkim programie wsparcia samorządów, jeżeli chodzi o budowę mieszkań komunalnych i na tani wynajem. Nie może być tak, że dzisiaj panuje chaos, mamy jednych i drugich sędziów, nie wiadomo, czy wydają wyroki zgodnie z Konstytucją i prawem, ten pakiet ustaw musi być uchwalony jak najszybciej

- odparł.