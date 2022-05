Zofia Zborowska porównała męża, Andrzeja Wronę, do filmowego Greya. Teraz tłumaczy dlaczego

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, ale dopiero teraz zdecydowali się na wspólny wywiad o swoim małżeństwie. W rozmowie z "Glamour" już na samym początku okazało się, że aktorka "Barw Szczęścia" nazywa swojego męża... filmowym Greyem! O co chodzi?

Codzienne życie Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, ale również ich córki Nadziei oraz psa Wiesi, śledzą tysiące internautów. Aktorka oraz sportowiec podbili ich serca naturalnością i dużą dawką poczucia humoru oraz dystansu do życia! Niedawno para zdecydowała się na szczery wywiad dla magazynu "Glamour", w którym Zborowska zdradziła m.in. to, że jej przyjaciółki nazwały Wronę filmowym Greyem! W dalszej części wywiadu gwiazda wyjaśniła o co chodzi:

Zosia Zborowska: Chodzi o to, że Andrzej jest specjalistą od wielkich pomp. Weźmy taką rocznicę ślubu...

Andrzej Wrona: Postanowiłem sobie trochę ułatwić życie i idę pomysłami według nazw rocznic. Pierwsza była papierowa. Porozrzucałem po całej Warszawie listy do Zosi, w tych miejscach, które były dla nas ważne. I jeszcze chronologicznie to zrobiłem – pierwsza randka, pierwszy pocałunek, koncert, restauracja. Zosia musiała je wszystkie odnaleźć, by potem trafić do głównego prezentu.

Zosia: To było megawzruszające. A głównym prezentem był piosenkowiersz wydrukowany na płótnie.

Andrzej: Ojojoj, chyba jednak rzygamy tęczą. A chcieliśmy tak normalnie, niesłodko. Wiem, że to, co teraz mówimy, brzmi bardzo cukierkowo, ale nasze dotychczasowe życie wcale takie nie było. A teraz skoro jest tak super, to ja chcę się tym chwalić. Oczywiście są też w naszym życiu momenty trudne, ale to, co zbudowaliśmy razem z Zosią, jest czymś, z czego jestem bardzo dumny.