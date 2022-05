Zofia Zborowska jest w ciąży? To pytanie już od kilku dni pojawia się w polskich mediach. Wszystko za sprawą dość zaskakującego komentarza siostry aktorki. Hanna Zborowska-Neves pod jednym z ostatnich zdjęć Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony opublikowała wpis, który wywołał lawinę spekulacji. - Dokładnie rok temu zrobiliśmy sobie nasze pierwsze wspólne zdjęcie 🤓🥰 kolejne w takiej pozycji i na tym pomoście zrobiliśmy sobie 17 maja 2019...🙈 #wzruszka #wtedyjeszczechłopak #dziśmąż #sieporobiło #wronki @w_kracze #kocham- napisała Zofia Zborowska. - Nastepne zrobicie 17 lutego 2020 tuz po porodzie. 🤣- skomentowała siostra aktorki. Niektóre media i internauci zaczęli podejrzewać, że Zofia Zborowska i Andrzej Wrona spodziewają się pierwszego dziecka. Czy para, która zaledwie kilka tygodni temu wzięła ślub rzeczywiście już wkrótce zostanie rodzicami? Jest komentarz aktorki! Zofia Zborowska komentuje plotki o ciąży Zofia Zborowska podczas relacji na InstaStories zdementowała plotki na swój temat i zapewniła, że nie jest w ciąży! Aktorka przyznała, że wpis jej siostry to po prostu "głupi żart". Żona Andrzeja Wrony przeprosiła swoich fanów za całe zamieszanie, które wywołała Hanna Zborowska-Neves. Chciałabym Was bardzo przeprosić, tak naprawdę w imieniu mojej siostry, ale w swoim też. Nie lubię takich rzeczy robić, nie lubię takich rzeczy dementować, ale prawda jest taka, że nie jestem w ciąży i to był po prostu głupi żart - nie wiem, co strzeliło Hance do głowy. Jestem na Dąbrowskiej, więc nie robiłabym postu Dąbrowskiej jeżeli byłabym w ciąży. I nie komentowałabym tego w żaden sposób, gdyby nie to, że wszystkie portale o tym napisały i dzwonią do mnie i do Andrzeja. Naszym mamom zaczęto składać gratulacje, tak że taka niefajna...