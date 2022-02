Zofia Zborowska miała nowotwór w ciąży: "Mało osób o tym wiedziało"

Zofia Zborowska już wkrótce zostanie mamą. Aktorka i jej mąż, gwiazda siatkówki Andrzej Wrona spodziewają się pierwszego dziecka i już podjęli ważną decyzję dotyczącą jego przyszłości. Zofia Zborowska zdradziła, że nie zamierza ochrzcić dziecka. Jaki powód podała? Zofia Zborowska podjęła ważną decyzję dotyczącą przyszłości dziecka Zofia Zborowska jest znana z ogromnego dystansu do siebie. Nawet o swojej ciąży poinformowała w zaskakujący sposób i już niebawem, prawdopodobnie przed wakacjami, zostanie mamą. Ostatnio aktorka po raz kolejny odpowiedziała na pytania swoich fanów podczas Q&A. Zdradziła, jaki ma stosunek do wiary i przyznała, że nie zamierza ochrzcić dziecka: Oczywiście, że na ślub pójdę, bo to, że ja nie wierzę, nie oznacza, że wszyscy inni mają nie wierzyć. Dwójka dorosłych i świadomych swoich czynów ludzi chce się pobrać w instytucji pt. "Kościół" - proszę bardzo. To, na co się nie godzę, to chrzest i komunia. Bo jak dla mnie takie decyzje powinny być podejmowane świadomie i bez stresu. A w obydwu przypadkach, mam wrażenie, że dzieci są bardziej zestresowane niż na maturze - powiedziała wprost Zofia Zborowska. Aktorka poinformowała wprost, że sama jest osobą niewierzącą i uważa, że decyzje dotyczące chrztu i komunii powinny być podejmowane świadomie. Podkreśla też, że obecnie te uroczystości wiążą się z ogromnym stresem dla młodych ludzi. Zofia Zborowska poinformowała też, jaki ma stosunek do publikacji wizerunku dzieci w sieci. Okazuje się, że gwiazda nie zamierza pokazywać twarzy dziecka i podobnie jak Anna i Robert Lewandowscy chce pozostawić tę decyzję dziecku, kiedy dorośnie i samo postanowi, czy chce być obecne w mediach społecznościowych. Słusznie? Zobacz także: Zosia...