Zofia Zborowska opowiedziała o zaręczynach i... pierwszym razie z Andrzejem Wroną! "Na szesnastej randce poszliśmy do łóżka"

Zofia Zborowska chyba po raz pierwszy udzieliła tak szczerego wywiadu, z którego dowiedzieliśmy się kilku pikantnych szczegółów na temat jej związku, a także... zaręczyn! Aktorka była gościem w programie na kanale Youtube Izabeli Janachowskiej. Do tej pory gwiazda była raczej powściągliwa w opowiadaniu szczegółów ze swojego życia prywatnego. Tym razem postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim wyznaniem. Zobaczcie!

Zofia Zborowska doskonale wie, jak zaskakiwać swoich fanów. Ponad rok temu razem z Andrzejem Wroną wzięli ślub, o którym poinformowali swoich wielbicieli dopiero po fakcie. Dopiero po weselu pojawiły się zdjęcia z tej pięknej uroczystości, a w tym roku, z okazji pierwszej rocznicy, aktorka powiedziała nieco więcej na temat swojego ślubu. Zdradziła między innymi, że do ołtarza prowadził ją tata, a w tle grała muzyka z filmu "Król Lew".

Zofia Zborowska należy do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności i zazwyczaj w wywiadach aktorka skupia się na swojej działalności zawodowej. Ale tym razem stało się inaczej i żona Andrzeja Wrony udzieliła naprawdę szczerych odpowiedzi Izabeli Janachowskiej! Na kanale Youtube byłej tancerki, która teraz świetnie radzi sobie w branży ślubnej, pojawił się film z udziałem Zofii Zborowskiej. Gwiazda zdecydowała się na naprawdę intymne wyznanie!

Na szesnastej randce poszliśmy ze sobą do łóżka. Już w pewnym momencie liczyłam, bo myślałam, że może on mnie jak koleżankę do całowania traktuje. Nawet śmiałam się z przyjaciółkami, czy to wszystko na pewno idzie w dobrym kierunku. Ale tak z perspektywy czasu myślę, że budowanie relacji z facetem przed pójściem do łóżka jest czymś tak ważnym i tak pięknym, że potem jak faktycznie trafiamy do tego łóżka i coś się dzieje, to jest to coś przepięknego - wyznała Zofia Zborowska w wywiadzie z Izabelą Janachowską.