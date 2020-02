Oto występ Alicji Szemplińskiej z finału "Szansy na sukces"! "Empires" będzie hitem? 

To już pewne! Alicja Szemplińska z piosenką "Empires" będzie reprezentować nasz kraj podczas konkursu Eurowizji 2020! Wielki finał programu "Szansa na sukces" już za nami - w ostatnim odcinku muzycznego show dowiedzieliśmy się, kto już wkrótce pojedzie do Rotterdamu i spróbuje swoich sił podczas Eurowizji. O możliwość reprezentowania Polski walczyli: Alicja Szemplińska, Kasia Dereń oraz Albert Cerny. Jak już wiemy, najwięcej głosów zdobyła Alicja!

Zobaczcie jej występ! Podoba się Wam jej piosenka?

Alicja Szemplińska z "Empires" na Eurowizji 2020

Alicja Szemplińska w finale "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" zaprezentowała piosenkę "Empires". Za propozycję młodej wokalistki odpowiadają twórcy hitów na Eurowizję Junior - Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Zobaczcie występ Alicji Szemplińskiej!

Przypominamy, że Alicja Szemplińska zyskała popularność dzięki występom w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Młoda artystka zachwycała swoim głosem i wygrała muzyczne talent-show! Teraz okazuje się, że Alicja będzie naszą reprezentantką na Eurowizji 2020! Czy wygra? My mocno trzymamy za nią kciuki!

Czy Waszym zdaniem piosenka "Empires" będzie hitem?

Alicja Szemplińska w finale show "Szansa na sukces- Eurowizja 2020".