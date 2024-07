Choć obecna pogoda w gruncie rzeczy zapowiada wiosnę, to tak naprawdę do ciepłych dni zostało jeszcze dobrych kilka miesięcy. Mimo tego firmy odzieżowe już teraz wprowadzają nas w letnie klimaty.

Najnowszy lookbook H&M to zapowiedź wyjątkowo kolorowej wiosny. W rajskiej scenerii Liya Kebede prezentuje kwintesencję nowej wiosennej kolekcji popularnej sieciówki.

Soczyste kolory - pomarańcz, zieleń, żółć, paski i motywy kwiatowe. Lekko sportowa elegancja w typowo letnim stylu.

Miejmy nadzieję, że wiosna przyjdzie szybciej niż myślimy!

