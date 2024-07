Carmen Electra to jedna z najsłynniejszych seksbomb, które w połowie lat 90-tych robiły spektakularną karierę. Teraz celebrytka odcina kupony od swojej popularności, krzątając się od imprezy do imprezy w towarzystwie innych popularnych koleżanek. Carmen zaprzyjaźniła się też niedawno z polską gwiazdą. Przypomnijmy: Krupa na ostrej imprezie z amerykańską celebrytką w Hollywood

Reklama

Modelka to stała bywalczyni modnych klubów, zawsze wyzywająco ubrana i chętnie eksponująca wdzięki przed fotoreporterami. Ostatnio jednak Carmen pokazała za dużo i tym razem nie chodzi o jej biust czy pupę. Obiektywy aparatów uchwyciły bowiem na sporym zbliżeniu paznokcie celebrytki, które są w opłakanym stanie. Wygląda to tak, jakby gwiazdka miała grzybicę tipsów, jakkolwiek surrealistycznie to brzmi. Kto by pomyślał - zawsze doskonale umalowana, uczesana i opalona, zdawałoby się dbająca o siebie kobieta, a tu takie coś...

Zobacz także: grzybica pachwin - objawy

Tak prezentują się sfatygowane tipsy Carmen Electry. Obrzydliwe?

Zobacz także

Zobacz: Ale wpadka... Niklińska z wąsikiem na premierze

Zobacz także: łuszczyca - zdjęcia

Reklama

Joanna Krupa na ostrej imprezie z Carmen Electrą: