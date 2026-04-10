Na parkiecie emocje jeszcze nie opadły, a już w tle rozkręca się kolejny etap tej historii. Polsat kompletuje skład do 19. edycji „Tańca z gwiazdami”, planowaną na jesień, i prowadzi casting. Coraz wyraźniej widać też nowy kierunek: w centrum zainteresowania produkcji mają być gwiazdy internetu.

Najbliższy, wyjątkowy, niedzielny odcinek 18. edycji „Tańca z gwiazdami” startuje od mocnego uderzenia. Na początku programu ma odbyć się dogrywka. Na parkiet wrócą Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Kamil Nożyński i Izabela Skierska, a decyzja o tym, kto zostaje w programie, ma zapaść wyłącznie po stronie jury. Jeśli głosy rozłożą się po równo, decydujący głos ma należeć do Iwony Pavlović.

W praktyce oznacza to jedno. Zanim widzowie na dobre wejdą w rytm odcinka, jedna z par może znaleźć się pod ścianą. To także sygnał, że końcówka sezonu nie będzie spokojnym odliczaniem do finału, tylko serią szybkich rozstrzygnięć. W grze pozostają m.in. Sebastian Fabijański, Paulina Gałązka, Kacper „Jasper” Porębski, Piotr Kędzierski, Gamou Fall oraz Magdalena Boczarska - i z tego grona ma odpaść jeszcze jedna para.

W tym samym odcinku format ma mocno skręcić w stronę sieci. Dodatkową atrakcją ma być udział influencerów: Ewy Chodakowskiej, Jessiki Mercedes, Michała Marszala oraz Krzysztofa Stanowskiego. Mają nie tylko wspierać uczestników, ale też przydzielać im specjalne zadania - czyli dorzucić element rywalizacji, który potrafi wywrócić przygotowany plan do góry nogami. Przy okazji niedawno dowiedzieliśmy się też, że produkcja „Tańca z gwiazdami” od lat walczy o pewnego aktora, ale ten za każdym razem odmawia.

Równolegle do walki o kolejne punkty trwa kompletowanie 19. odsłony show. Zgodnie z ustaleniami „Faktu” nowa edycja ma pojawić się jesienią w ramówce Polsatu, a prace są w toku. Najciekawsze jest jednak to, kogo produkcja ma brać pod uwagę. Coraz śmielej spogląda w stronę gwiazd internetu, czyli osób, które przyciągają zasięgami i mają wokół siebie wyjątkowo lojalne społeczności, które zapewnią wysoką oglądalność. Jak informuje dziennik:

Duże szanse na udział mają influencerki, które przyciągają ogromne zasięgi oraz wiernych fanów. Wśród rozważanych nazwisk pojawiają się m.in. Jessica Mercedes i Ewa Chodakowska. Czy rzeczywiście zobaczymy je na parkiecie? Tego jeszcze nie wiadomo

