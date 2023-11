Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zostaną rodzicami! Jak podaje magazyn "Party" gwiazda TVN jest na początku czwartego miesiąca, a poród przewidywany jest na czerwiec 2020 roku. TYLKO U NAS poznacie płeć dziecka! Będzie chłopiec czy dziewczynka?

Płeć dziecka Małgosi Rozenek i Radka Majdana!

O tym, że Małgosia i Radek starają się o dziecko, mówiło się od dawna. Para korzystała z metody in vitro. Mimo kilku nieudanych prób i dwóch poronień, o których gospodyni "Projekt Lady" powiedziała w wywiadzie, nie poddawali się. I tak oto, po kilkunastu miesiącach stał się prawdziwy cud - prezenterka i sportowiec zostaną rodzicami! Dla Małgosi będzie to trzecie dziecko, ale dla Radosława pierwsze. Dlatego też to jego przyjaciele jako pierwsi pogratulowali mu oficjalnie - a stało się to podczas koncertu zespołu IRA w warszawskiej Stodole. TYLKO U NAS zobaczycie nagranie z tego wyjątkowego momentu - tutaj. Co Radek napisał tuż po?

W końcu mogę to powiedzieć, nasza rodzina w przyszłym roku powiększy się (być może o kolejnego piłkarza) ???????????? jestem niezwykle szczęśliwy i tym szczęściem chciałem się z Wami podzielić. Dziękuje Ci Małgosiu, bo dajesz mi tyle szczęścia, bo będę tatą, bo serca masz dwa, bo Cię kocham... ❤️dziękuję moim przyjaciołom z IRA, to był niezwykle wzruszający moment, który zapamiętam na zawsze - napisał na Instagramie Majdan.

Jak udało nam się dowiedzieć, rzeczywiście jego rodzina powiększy się o kolejnego piłkarza! Małgorzata Rozenek przeszła liczne badania, by przekonać się, czy dziecko jest zdrowe. Na szczęście wszystkie wyszły pozytywnie! Podczas jednego z badań szczęśliwi rodzicie dowiedzieli się, że będą mieli synka! To już pewne! Teraz tylko kwestia imienia - będzie tradycyjne jak Stanisław i Tadeusz (tak nazywają się synowie Gosi), a może nowoczesne?

Na razie jeszcze się nad tym zastanawiają - mówi nasz informator.

Parze jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Przed Małgosią i Radkiem wyjątkowe święta!