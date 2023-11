Śmierć Pawła Adamowicza wstrząsnęła krajem. Polacy zaczęli się jednoczyć na wiecach i wspólnie opłakiwać prezydenta Gdańska. Internet zapełnił się także pięknymi wpisami, które politycy, dziennikarze i gwiazdy kierują w stronę rodziny zamordowanego Pawła Adamowicza. Artyści apelują do swoich fanów, by przeciwstawili się przemocy i walczyli z hejtem. Jednak największym zaskoczeniem było oświadczenie, jakie w Internecie zamieściła Doda.

Doda zaapelowała do innych polskich artystów, aby wspólnymi siłami zorganizowali koncert przeciwko hejtowi i przemocy. Piosenkarka zaproponowała, aby każdy ze sceny opowiedział o swoich przykrych doświadczeniach z hejterami.

W pewnym momencie Doda zwróciła się bezpośrednio do dwóch gwiazd, z którymi od wielu lat jest w konflikcie.

- Wyciągam rękę do Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają w branży. Hej! Dziewczyny pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Pokażmy naszym fanom, że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee razem. I teraz jest na to najlepszy moment, żeby nauczyć obserwatorów - tych, którzy nam kibicują - że właśnie zgoda buduje, niezgoda rujnuje - stwierdziła Doda w swoim internetowym przemówieniu.