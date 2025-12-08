Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła opinią publiczną. Znana modelka zmarła po długiej walce z chorobą. Teraz mąż Agnieszki Maciąg poinformował, gdzie i kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Agnieszki Maciąg?

Rodzina Agnieszki Maciąg podała do publicznej wiadomości szczegóły uroczystości pogrzebowych. Zgodnie z przekazem Roberta Wolańskiego, męża zmarłej modelki, ostatnie pożegnanie odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 11:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Informacja o pogrzebie pojawiła się na Instagramie.

Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 11:00, w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe.Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia.Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną.

Przejmujący apel Roberta Wolańskiego do uczestników ceremonii

W poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Agnieszki Maciąg, Robert Wolański wystosował apel do wszystkich żałobników. Poprosił, by zamiast przynoszenia kwiatów, uczcić pamięć Agnieszki w inny, głęboko znaczący sposób.

Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem. 52 1050 1025 1000 0090 3010 4252 z tytułem wpłaty PEŁNIA ŻYCIA napisał Robert Wolański.

Kim była Agnieszka Maciąg i co wiadomo o jej chorobie?

Agnieszka Maciąg była znaną polską modelką, prezenterką telewizyjną i autorką książek. W latach 90. XX wieku należała do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego modelingu. Z czasem wycofała się z show-biznesu, skupiając się na rozwoju duchowym, pisarstwie i prowadzeniu bloga oraz profilu w mediach społecznościowych.

W marcu 2025 roku Agnieszka poinformowała swoich obserwatorów o nawrocie choroby nowotworowej. Po długiej walce, 27 listopada 2025 rodzina poinformowała o śmierci Agnieszki Maciąg. Miała 56 lat. Jej śmierć poruszyła tysiące osób, które śledziły jej drogę przez życie pełne duchowości, inspiracji i poszukiwania sensu.

