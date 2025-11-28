Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i światem mody w Polsce. Modelka, znana ze swojego stylu i zaangażowania w rozwój duchowy oraz promocję zdrowego stylu życia, była postacią niezwykle cenioną zarówno przez kolegów z branży, jak i tysiące fanów. Wiadomość o jej odejściu wywołała poruszenie i liczne reakcje w mediach społecznościowych oraz wśród przedstawicieli świata kultury.

Agnieszka Maciąg walczyła z chorobą

To Robert Wolański, mąż Agnieszki Maciąg, poinformował o jej śmierci. Fotograf, znany z pracy z czołowymi artystami i magazynami, potwierdził tragiczną informację. Jak wiadomo, 56-latka walczyła z nowotworem, którego nawrót dotknął ją wiosną tego roku. Sieć zalała lawina kondolencji i słów pełnych żalu. Sam Robert Wolański nie zdecydował się jeszcze na szerszy komentarz w sprawie osobistej tragedii.

Kim jest mąż Agnieszki Maciąg?

Robert Wolański to uznany fotograf, który rozpoczął swoją przygodę z aparatem już w wieku zaledwie 14 lat. Ukończył Wydział Operatorski łódzkiej Szkoły Filmowej. Pracował we Francji od 1989 roku, gdzie działał jako operator kamery i realizował zdjęcia do reportaży i seriali telewizyjnych. Miał okazję współpracować z takimi postaciami jak Thierry Arbogast i Rossy de Palma. Od 1997 roku działa głównie w Polsce, fotografując dla największych magazynów i kampanii reklamowych. Wśród osób, które stanęły przed jego obiektywem, byli m.in. Patricia Kaas, Pierce Brosnan i czołowi polscy artyści. Wolański współpracował z Teatrem Wielkim i Operą Narodową, tworząc wizualne oprawy dla przedstawień.

Poza tym, Robert Wolański często pojawia się w programie "Top Model", wykonując sesje zdjęciowe uczestnikom. Jego talent od lat jest doceniany w całej Polsce.

Agnieszka Maciąg i Robert Wolański – historia znanego małżeństwa

Agnieszka Maciąg i Robert Wolański byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich związek oparty był na wspólnych wartościach i pasji do sztuki. Wolański często fotografował żonę, co zaowocowało wieloma sesjami zdjęciowymi publikowanymi w prestiżowych magazynach. Małżeństwo uchodziło za wyjątkowo zgraną i inspirującą parę.

W przeszłości zmierzyli się z poważnym kryzysem, z którego wyszli jednak jeszcze silniejsi.

Dopiero gdy przeszliśmy przez kryzys, zobaczyłem, że jesteś nie tylko piękna, ale i bardzo głęboka, mądra, nad wyraz wrażliwa mówił Wolański dla Party.pl.

Doczekali się córki Heleny, a także wspólnie wychowywali syna modelki z poprzedniego związku, który dziś jest już dorosły.

Agnieszka Maciąg i Robert Wolański, fot. AKPA

