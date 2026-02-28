Jednym z uczestników najnowszej edycji "Mam talent" był pochodzący z Rosji Ilja, który swoją charyzmą i wrażliwością artystyczną zachwycił zarówno publiczność zgromadzoną w studio, jak i jurorów. Jego wyjątkowy, emocjonalny występ poruszył Agustina Egurrolę na tyle, że postanowił nagrodzić go złotym przyciskiem.

Złoty przycisk w drugim odcinku "Mam talent"

W drugim odcinku 17. sezonu "Mam Talent" juror Agustin Egurrola sięgnął po złoty przycisk, przyznając go uczestnikowi, który kompletnie oczarował go swoim pokazem. Charyzmatyczny Ilja Med zaprezentował wyjątkowy występ łączący taniec, teatralną ekspresję i elementy pole dance, co wywołało owacje na stojąco w studiu. Jego wykonanie spotkało się z ogromnym uznaniem jurorów i widowni, a decyzja Egurroli oznacza, że Ilja bezpośrednio awansuje do półfinałów i ominie kolejny etap eliminacji.

To jest absolutnie najlepszy występ taneczny polskiej edycji Mam talent oznajmił Egurrola.

Ten moment był jednym z najbardziej pamiętnych w sobotnim odcinku, a reakcje publiczności pokazały, jak wielkie wrażenie zrobił na wszystkich zgromadzonych. Złoty przycisk to w programie prawdziwe wyróżnienie - otrzymują go tylko uczestnicy, których występ juror uzna za szczególnie wyjątkowy.

Fala komentarzy po występie uczestnika show

Występ Ilji spotkał się z równie entuzjastycznym odbiorem widzów przed telewizorami. Tuż po występie tancerza, internauci zasypali go lawiną słów uznania w mediach społecznościowych.

Ten występ to petarda

Kolejny trafny złoty przycisk! Na mnie również ten występ zrobił duże wrażenie. Zgadzam się też, że był to najbardziej techniczny i najlepszy występ w historii Mam talent. Wielkie brawa i powodzenia w półfinale!

Przepiękny występ czytamy w komentarzach.

