Edyta Pazura zaskakuje metamorfozą na gali. Ta kreacja zdradziła wszystko!
Edyta Pazura pojawiła się na gali Bestsellery Empiku 2025 w towarzystwie Cezarego Pazury. 38-latka zaprezentowała metamorfozę w odważnej stylizacji. Ich wspólne pojawienie się na gali i wybór kreacji wzbudziły ogromne emocje! Edyta Pazura tak szupła jeszcze nie była!
Edyta Pazura razem z Cezarym Pazurą pojawili się na gali Bestsellery Empiku 2025. 38-latka zdecydowała się na elegancką, a jednocześnie odważną stylizację i przy okazji zaskoczyła swoją metamofozą. W tak drapieżnej odsłonie Edyta Pazura pojawia się bardzo rzadko. Trzeba przyznać, że ta kreacja zwraca uwagę jeszcze jednym drobnym szczegółem. Tylko spójrzcie!
Edyta i Cezary Pazurowie wspólnie podbili czerwony dywan
Cezary Pazura na gali Bestsellery Empiku 2025 postawiła na klasykę i postawił na czarny garnitur. U jego boku na ściance pozowała jego żona i widać, że tworzyli nadzwyczaj zgrany duet. Zgodnie pozowali do zdjęć i z każdym kolejnym rokiem udowadniają, że miłość nie patrzy na wiek. Jak wiadomo Edyta Pazura jest młodsza o 26 lat od męża i choć początkowo wbudzali kontrowersje, to od lat udowadniają, że są razem szczęśliwi. Oprócz pary na gali Bestsellery Empiku pojawiła się cała plejada gwiazd!
Zaskakująca stylizacja Edyty Pazury
38-latka pojawiła się na tym wyjątkowym wydarzeniu w czarnej długiej kreacji złożonej z dopasowanego topu i spódnicy. Ten zestaw perfekcyjnie podkreślił figurę Edyty Pazury, która nie ukrywa, że od pewnego czasu bardzo dba o swoją formę. Jako mamie trójki dzieci udało jej się osiągnąć formę życia i teraz odważnie prezentuje swój umięśniony brzuch.
To jeszcze nie wszystko! Edyta Pazura ma teraz znacznie dłuższe włosy, a także zdecydowała się na odważną biżuterię. Tylko spójrzcie na ten kolczyk!
