Edyta Pazura razem z Cezarym Pazurą pojawili się na gali Bestsellery Empiku 2025. 38-latka zdecydowała się na elegancką, a jednocześnie odważną stylizację i przy okazji zaskoczyła swoją metamofozą. W tak drapieżnej odsłonie Edyta Pazura pojawia się bardzo rzadko. Trzeba przyznać, że ta kreacja zwraca uwagę jeszcze jednym drobnym szczegółem. Tylko spójrzcie!

Edyta i Cezary Pazurowie wspólnie podbili czerwony dywan

Cezary Pazura na gali Bestsellery Empiku 2025 postawiła na klasykę i postawił na czarny garnitur. U jego boku na ściance pozowała jego żona i widać, że tworzyli nadzwyczaj zgrany duet. Zgodnie pozowali do zdjęć i z każdym kolejnym rokiem udowadniają, że miłość nie patrzy na wiek. Jak wiadomo Edyta Pazura jest młodsza o 26 lat od męża i choć początkowo wbudzali kontrowersje, to od lat udowadniają, że są razem szczęśliwi. Oprócz pary na gali Bestsellery Empiku pojawiła się cała plejada gwiazd!

Zaskakująca stylizacja Edyty Pazury

38-latka pojawiła się na tym wyjątkowym wydarzeniu w czarnej długiej kreacji złożonej z dopasowanego topu i spódnicy. Ten zestaw perfekcyjnie podkreślił figurę Edyty Pazury, która nie ukrywa, że od pewnego czasu bardzo dba o swoją formę. Jako mamie trójki dzieci udało jej się osiągnąć formę życia i teraz odważnie prezentuje swój umięśniony brzuch.

To jeszcze nie wszystko! Edyta Pazura ma teraz znacznie dłuższe włosy, a także zdecydowała się na odważną biżuterię. Tylko spójrzcie na ten kolczyk!

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Zobacz także: Wersow odsłoniła ciążowy brzuszek na gali Bestsellery Empiku! Wszyscy patrzą na ten jeden szczegół

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA