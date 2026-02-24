Czerwony dywan na gali Bestsellery Empiku 2025 zgromadził imponującą ilość gwiazd, artystów, pisarzy i stał się areną najodważniejszych stylizacji sezonu. Wśród pierwszych, którzy pozowali fotografom, znalazły się takie osoby jak Aleksandra Popławska, Honorata Skarbek, Sara James czy Anna Dereszowska. Spore emocje wzbudziło się pojawienie się Wersow, która chętnie pozowała na czerwonym dywanie, eksponując ciążowy brzuszek. Ta stylizacja to prawdziwy hit!

Wersow odsłoniła ciążowy brzuszek na gali Bestsellery Empiku

Wersow zaledwie kilka tygodni temu ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Influencerka razem ze swoim mężem, Karolem Wiśniewskim są już rodzicami Mai, a teraz ich córka zostanie starszą siostrą. Para niedawno zdradziła, że tym razem spodziewają się chłopca i nie ukrywają, że to dla nich ogromne szczęście, że ich rodzina się powiększy.

Wersow prywatnie realizuje się jako mama, ale nie ukrywa, że nie chce zwalniać zawodowo i nieustannie zasstakuje swoich fanów nowymi projektami muzycznymi. Teraz Wersow pojawiła się na gali Bestsellery Empiku 2025 i sprawiła, że wszystkie oczy były zwrócone własnie na nią.

Wersow zaskoczyła stylizacją, ale ta fryzura to dopiero zaskoczenie!

Wersow doskonale wie, jak zwrócić uwagę fotoreporterów. Przyszła mama zdecydowała się na odważną stylizację z odsłon iętym ciążowym brzuszkiem. Biała koszula, obszerna spódnica i stylowe dodatki sprawiają, że to stylizacja obok, której nikt nie przejdzie obojętnie.

To jednak nie wszystko! Wersow tym razem poszła na całość i zaskoczyła również oryginalną fryzurą, która z warkoczy tworzy nad jej głową niemal aureolę. Tylko spójrzcie!