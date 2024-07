Podczas tegorocznej gali Złotych Globów widziałyśmy mnóstwo pięknych stylizacji. Świetne kreacje, makijaże i fryzury zauważyłyśmy na wielu gwiazdach, dlatego też, skoro poprzeczka była tak wysoko, mogłyśmy wybrać kilka stylizacji, które wypadły na ich tle blado.

Okazuje się, że do naszego zestawienia trafiły bardzo nośne nazwiska. Sandra Bullock w kolorowej kreacji Prabala Guruga wyglądała ładnie, ale w porównaniu, np. z Cate Blanchett, Elizabeth Banks, czy chociażby Taylor Swift wypadła słabo. Podobnie, jak Julia Roberts. Aktorka w biało-czarne sukience Dolce & Gabbana wyglądała bardzo średnio. Z całym szacunkiem do duetu, ta kreacja jest mocno nietrafiona.

A Zoe Saldana w asymetrycznej sukience również Prabala Gurunga wyglądała zabawnie, a nie pięknie. Na koniec 29-letnia Aubrey Plaza, aktorka zanan z serialu "Parks and Recreation". Aybrey w lawendowej kreacji Oscara de la Renty wyglądała ładnie, ale nie podoba nam się to "tanie" zestawienie kolorów. Ewidentnie do niej nie pasują.

