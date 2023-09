Paulina Koziejowska opublikowała na Instagramie krótkie nagranie podczas którego komentuje seksowny look Julii Wieniawy. Partnerka Macieja Orłosia nie ukrywa, że była zaskoczona modowym wyborem aktorki, która pojawiła się ostatnio na urodzinach serwisu Elle.pl. Dlaczego? Sprawdźcie, co powiedziała Paulina Koziejowska. Przesadziła? Paulina Koziejowska komentuje sukienkę Julii Wieniawy Julia Wieniawa to zdecydowanie jedna z najseksowniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Młoda aktorka udowodniła to ostatnio na urodzinowej imprezie Elle.pl. Julia Wieniawa w odważnej sukience z rozcięciami przyćmiła wszystkich, a o jej stylizacji rozpisywali się chyba wszyscy. Fani byli zachwyceni odważną kreacją Julii Wieniawy i porównywali ją do Hailey Bieber, ale teraz okazuje się, że look gwiazdy zaskoczył Paulinę Koziejowską... Partnerka Macieja Orłosia postanowiła publicznie skomentować look Julii Wieniawy i wbiła jej szpilę! Julia Wieniawa na wczorajszej imprezie Elle pokazała, że naprawdę jest zmęczona tym celebryctwem. Julia zdecydowała się na suknię, która więcej odkrywała, niż zasłaniała, ale nie byłoby w tym nic złego, bo przecież dziewczyna ma piękne ciało i może je śmiało pokazywać. Przyćmiła tą kreacją zawodowe sukcesy, a przecież tak bardzo tego nie chciała. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo niedawno przeczytałam wywiad z Julią Wieniawą w magazynie "Viva!" gdzie powiedziała, że ma dosyć być nazywana celebrytką. Nie chce, żeby ktoś pisał jak wygląda, jaką ma fryzurę, jaką kreację założyła z kim się spotyka- serio?! Po tym wyjściu Julia myślała, że nikt nie napisze o jej stylizacji?- komentuje Paulina Koziejowska. Partnerka Macieja Orłosia stwierdziła nawet, że Julia Wieniawa mogła zainspirować się Joanną Kulig. No przecież można było włożyć np. taki biały garnitur jaki wkłada aktorka Joanna Kulig zazwyczaj...