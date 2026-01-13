Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar od kilku miesięcy wywołuje ogromne zainteresowanie. Panie poznały się podczas siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W tanecznym show stworzyły zgrany duet i zachwycały swoimi występami. Dziś wszyscy zastanawiają się, co tak naprawdę łączy Katarzynę Zillmann i Janję Lesar. Ostatnio razem pojawili się na Gali Mistrzów Sportu i pozowały do wspólnych zdjęć na ściance. A jak zachowywały się za kulisami? Teraz wszystko stało się jasne.

Zillmann i Lesar za kulisami Gali Mistrzów Sportu

10 stycznia 2026 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja Gali Mistrzów Sportu, na której pojawiła się plejada gwiazd. Na imprezie, podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego", zjawiła się m.in. Katarzyna Zillmann. Wioślarce towaryszyła Janja Lesar, z którą występowała w "Tancu z Gwiazdami". To był pierwszy raz od zakończenia show Polsatu, kiedy Zillmann i Lesar razem pozowały na ściance.

Podczas Gali Mistrzów Sportu media próbowały dowiedzieć się, jaka jest prawda o relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Reporterka jednego z portali nagle zapytała Zillmann i Lesar o "status ich relacji". Padły zaskakujące i szczere słowa. A co działo się za kulisami Gali Mistrzów Sportu? Paparazzi uwiecznili, jak Zillmann i Lesar razem wychodziły z Teatru Wielkiego w Warszawie. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

