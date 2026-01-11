W sobotni wieczór Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pojawiły się wspólnie na prestiżowej Gali Mistrzów Sportu. Wspólnie zaprezentowały się na ściance, przyciągając uwagę fotoreporterów. Ich wystąpienie nie uszło uwadze mediów, zwłaszcza że obie panie były wcześniej związane z programem "Taniec z Gwiazdami", a ich relacja od pewnego czasu wzbudza ogromne zainteresowanie.

Choć Katarzyna Zillmann jest znana jako sportsmenka, a Janja Lesar jako profesjonalna tancerka, od czasu ich występów w show tanecznym, internautów i dziennikarzy bardziej interesuje ich relacja pozazawodowa.

Zillmann i Lesar zapytane o ich relację. Padła wymijająca odpowiedź

Podczas wydarzenia reporterka portalu Kozaczek zdecydowała się na bezpośrednie pytanie o status ich relacji. Choć początkowo atmosfera była luźna, nagłe pytanie o ich związek spowodowało wyraźne zakłopotanie obu pań. Katarzyna Zillmann próbowała obrócić temat w żart, mówiąc:

Słuchajcie, no jest super generalnie. Wiecie, jest bal, można potem potańczyć, a wiadomo, że dobrze nam się razem tańczy i tyle. Nie chcemy wchodzić generalnie w definicje... W jakieś definicje prywatności - stwierdziła Zillmann

Janja Lesar wtórowała jej, jednak z ich reakcji można było wyczuć, że nie spodziewały się tak bezpośredniego pytania. Reporterka nie ustępowała i próbowała dopytać, czy po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami" nadal łączy ich coś więcej niż tylko taniec. Odpowiedź Zillmann brzmiała:

Słuchaj, trenujemy razem, trzymamy się na pewno razem, no i jest bal - okazja do potańczenia. A że tańczyć coś razem potrafimy, to jest fajna okazja - skwitowała Zillmann

Te słowa, choć nie precyzujące relacji, tylko podsyciły medialne spekulacje.

Co łączy Zillmann i Lesar po „Tańcu z Gwiazdami”?

Znajomość Katarzyny Zillmann i Janji Lesar zyskała na znaczeniu w czasie jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której stworzyły duet. Program był okazją do bliższego poznania, a występy pełne emocji i chemii tylko potęgowały domysły o ich relacji.

Po zakończeniu programu Zillmann rozstała się ze swoją partnerką, a Janja Lesar "zawiesiła" długoletni związek z Krzysztofem Hulbojem. Te decyzje życiowe wywołały lawinę komentarzy w sieci.

Obie panie pozostają aktywne w mediach społecznościowych, gdzie często publikują wspólne zdjęcia i materiały z treningów tanecznych. Ich bliska więź jest widoczna, jednak żadna z nich nie potwierdziła oficjalnie, że łączy je coś więcej niż przyjaźń.

Na zdjęciu Janja Lesar i Katarzyna Zillmann/Fot. Fot. Hornet/REPORTER

Zobacz także: