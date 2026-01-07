Po zakończeniu programu "Taniec z Gwiazdami" relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar przyciąga coraz więcej uwagi. Wioślarka i tancerka, które zbliżyły się do siebie podczas przygotowań do tanecznego show, nie ukrywają swojej zażyłości. Teraz znów pojawiły się razem - tym razem na sali treningowej. W mediach społecznościowych można było zaobserwować kolejne wspólne aktywności, a najnowszą z nich był trening pole dance. To właśnie to wydarzenie wywołało falę emocji wśród internautów.

Trening pole dance Zillmann i Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pojawiły się razem na sali treningowej, gdzie odbyły zajęcia z pole dance. Wideo z tego wydarzenia zostało udostępnione w mediach społecznościowych i szybko zyskało popularność. W trakcie treningu obie panie wspierały się nawzajem - nagrywając swoje popisy oraz dopingując zza kamery. Na jednym z opublikowanych nagrań widać Katarzynę Zillmann podczas wykonywania figur na rurze. Janja Lesar, komentując film, napisała: "I teraz co z tym zrobić?", co tylko podgrzało atmosferę.

Fani komentują występ Zillmann na rurze

W komentarzach pod opublikowanym nagraniem zaroiło się od entuzjastycznych reakcji fanów. Internauci nie szczędzili komplementów zarówno Katarzynie Zillmann, jak i Janji Lesar. Pojawiły się wpisy takie jak:

WOW!!! Wiadomo ten TALENT!!!

Szybko to ogarnęłaś, minuta osiem i już.

Kasia! Żadne wioślarstwo! Rura to jest pomysł na życie i karierę sportową.

Nagranie szybko zyskało popularność, a entuzjazm wśród obserwujących wskazuje, że duet Zillmann i Lesar ma silne grono zwolenników, które z radością śledzi ich dalsze poczynania.

Rozstania i nowy etap. Co łączy Katarzynę Zillmann i Janję Lesar?

Warto dodać, że zarówno Katarzyna Zillmann, jak i Janja Lesar rozstały się w ostatnim czasie ze swoimi długoletnimi partnerami. Zillmann zakończyła związek z Julią Walczak, natomiast Lesar rozstała się z Krzysztofem Hulbojem. Obecnie wiele wskazuje na to, że łączy je wyjątkowa więź, która rozwija się w szybkim tempie.

Fanom pozostaje śledzić dalsze losy duetu Zillmann i Lesar, który z pewnością jeszcze nieraz zaskoczy swoich obserwatorów.

