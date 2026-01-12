Katarzyna Zillmann, znana wioślarka, oraz Janja Lesar, utalentowana tancerka, poznały się w programie „Taniec z gwiazdami”. Zillmann uczestniczyła w 17. edycji show, a Lesar była jej partnerką taneczną. Już w trakcie emisji programu ich relacja przyciągała uwagę widzów, a ich wspólne występy oceniano jako pełne pasji i chemii. Od tamtej pory w sieci spekuluje się na temat tego, co je łączy. W wywiadzie za kulisami Gali Mistrzów Sporty Katarzyna Zillmann postawiła odnieść się do nieco innej kwestii.

Katarzyna Zillmann potwierdziła wszystko

Po zakończeniu "Tańca z gwiazdami" obie kobiety pozostały blisko. Ze zdjęć i informacji w mediach społecznościowych wynika, że spędzają razem dużo czasu – zarówno na sali treningowej, jak i prywatnie. Ostatnio pojawiły się na Gali Mistrzów Sportu. Ich bliskość i czułe spojrzenia nie umknęły uwadze fotoreporterów oraz internautów. Chętnie pozowały razem do zdjęć, co podsyciło spekulacje o ich relacji.

Za kulisami nie odmawiały również rozmów z reporterami. W wywiadzie dla Kozaczka Katarzyna Zillmann odniosła się do kilku osobistych kwestii, a w tym potwierdziła, że "Taniec z gwiazdami" pozwolił jej odkryć nową pasję.

Totalnie taniec wszedł w moje DNA w tym momencie. Jestem tak samo zauroczona tym ruchem, więc jak mam do dyspozycji tak świetną trenerkę, która godzi się poświęcać swój czas na dodatkowe treningi, to po prostu korzystam

Co dalej z relacją Zillmann i Lesar?

W czasie trwania programu Katarzyna Zillmann rozstała się ze swoją wieloletnią partnerką, Julią Walczak. W wywiadach tłumaczyła, że ich związek zaczął się rozpadać z naturalnych powodów. Niemniej, wiele osób sugerowało, że bliskość z Janją Lesar mogła mieć wpływ na tę decyzję. W podobnym czasie Lesar zakończyła swój związek z Krzysztofem Hulbojem.

Choć Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie potwierdziły oficjalnie, że są w związku, ich wspólne wyjścia i zachowanie sugerują silną więź. Dodatkowo, Zillmann przyznała, że mają przed sobą nowe, wspólne projekty:

Mamy różne propozycje, różnych projektów, także wydaje mi się, że to jest bardzo fajna odskocznia tego życia codziennego

W wywiadzie udzielonym na Gali Mistrzów Sportu Katarzyna Zillmann wyznała także:

Trenujemy razem. Trzymamy się na pewno razem. No i jest bal – okazja do potańczenia, a że tańczyć coś razem potrafimy...

Fani Zillmann i Lesar z niecierpliwością śledzą każdy ich krok, zastanawiając się, czy ich relacja przekształci się w coś więcej niż tylko przyjaźń i współpracę.

Na zdjęciu Janja Lesar i Katarzyna Zillmann/Fot. Fot. Hornet/REPORTER

