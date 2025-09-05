W piątek, tuż przed godziną 15:00, na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów śmierć poniosły dwie osoby – kobieta i mężczyzna, a trzy inne zostały ranne. Jak potwierdziły służby, wśród ofiar znajduje się znana dziennikarka radiowa i telewizyjna – Katarzyna Stoparczyk. Na krótko przed wypadkiem na jej Instagramie pojawiło się nagranie.

Kim była Katarzyna Stoparczyk?

Wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk wywołała głębokie poruszenie wśród jej fanów, współpracowników i całego środowiska medialnego

Katarzyna Stoparczyk była cenioną dziennikarką, która zyskała ogromną popularność dzięki swojej wyjątkowej umiejętności rozmowy z dziećmi. Prowadziła audycje radiowe i programy telewizyjne, które cieszyły się uznaniem wśród widzów i słuchaczy. Była autorką książek, reżyserką spektakli teatralnych oraz pomysłodawczynią i prowadzącą "Piegowatych Koncertów" – serii wydarzeń mających na celu przybliżenie dzieciom muzyki poważnej.

Z wykształcenia była muzykiem instrumentalistą, ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu. W latach 2005–2008 współprowadziła z Wojciechem Mannem popularny program telewizyjny "Duże dzieci" w TVP2. W Programie Trzecim Polskiego Radia stworzyła audycję "Dzieci wiedzą lepiej", w której prowadziła rozmowy z przedszkolakami na różnorodne tematy.

Stoparczyk była również związana z Radiem 357, gdzie miała liczne grono przyjaciół i współpracowników. Jej działalność medialna została uhonorowana prestiżowym tytułem Mistrza Mowy Polskiej.

Opublikowała to przed tragedią

Na krótko przed śmiercią Katarzyna Stoparczyk uczestniczyła w festiwalu w Stalowej Woli. W czwartek wieczorem, zaledwie dzień przed tragedią, na swoim profilu na Facebooku zapowiadała udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. Planowała poprowadzić tam trzy spotkania, w tym wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego zamierzała zaprezentować filmy z kanału "Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci".

Na kilkanaście godzin przed śmiercią udostępniła na InstaStory fragment swojego wywiadu z kolejnym przedszkolakiem w programie "Dajcie nam głos". Do samego końca była oddana temu, co robi.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy współczucia.