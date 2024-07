Tuż przed wyborami prezydenckimi, Magdalena Ogórek, jadąc na spotkanie ze swoimi wyborcami przeżyła wypadek drogowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a polityk poinformowała o zdarzeniu na Twitterze. Zobacz: Magdalena Ogórek miała wypadek. Chwila grozy w podróży na spotkanie z wyborcami

Teraz taka sama sytuacja spotkała popularny zespół Pectus. Ekipa podczas drogi do Krakowa na koncert z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II brała udział w wypadku samochodowym. Najbardziej ucierpiał wokalista grupy, Tomasz Szczepanik, który doznał widocznych urazów. Z tego też powodu do prawie końca maja zostały odwołane koncerty grupy, o czym dowiedzieliśmy się za pośrednictwem Facebooka:

Kochani, w niedzielę, 26 kwietnia b.r. w godzinach rannych, w drodze do Krakowa na koncert z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II przeżyliśmy wypadek drogowy, w wyniku którego Tomasz Szczepanik znalazł się w szpitalu. Nie chcieliśmy wcześniej martwić niepotwierdzonymi diagnozami, jednak dziś już ze spokojem możemy powiedzieć, iż życiu i zdrowiu Tomasza Szczepanika nie zagraża niebezpieczeństwo. Po dziesięciu dniach pobytu na oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie pod czujnym okiem prof. Marka Szczepkowskiego oraz jego personelu, wokalista Pectus wrócił do domu. Nie mniej jednak do 28 maja 2015r. działalność koncertowa PECTUS została zawieszona ze względu na rekonwalescencję Artysty. Samochodem jechały 3 osoby: nasz kierowca, manager - Monika Paprocka-Szczepanik oraz Tomasz. Reszta muzyków nie brała udziału w zdarzeniu.