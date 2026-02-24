Konrad Skolimowski znany pod pseudonimem "Skolim" jest jednym z najgłośniejszych nazwisk w polskiej muzyce rozrywkowej. Jego utwory biją rekordy popularności, a koncerty przyciągają tłumy oddanych fanów. Fenomen Skolima nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Artysta nieustannie angażuje się w nowe przedsięwzięcia. Niedawno uruchomił własną linię perfum oraz otworzył sieć stacji benzynowych, co wywołało spore zaskoczenie wśród obserwatorów show-biznesu. Poza działalnością na scenie, Skolim spełnia się także jako juror w znanym programie telewizyjnym "Disco Star". Teraz jego twórczość oceniła gwiazda sceny disco-polo, Zenek Martyniuk, który również jest w składzie jury hitu Polsatu.

Zenek Martyniuk o Skolimie. Bezpośredni komentarz lidera Akcentu

Zenek Martyniuk, uważany za niekwestionowanego króla disco polo, został zapytany po finałowym odcinku "Disco Star" o opinię na temat Skolima. W rozmowie z portalem Jastrząb Post, wyznał szczere uznanie dla wokalisty.

Tak, podoba mi się. Jeżeli chodzi o młode pokolenie, to właściwie każda piosenka Skolima jest przebojem. wyznał szczerze, komplementując Skolima.

Podczas rozmowy pozwolił sobie również na mocne porównanie do innych twórców młodego pokolenia. Zenon Martyniuk wyznał bez ogródek, że większość piosenek nie zapada mu w ucho, natomiast te tworzone przez Skolima mają jego zdaniem największy potencjał.

A w tej chwili młodzież robi takie piosenki, których nie kojarzę. Mogę przesłuchać 5, 10, 15, 20 piosenek i żadna mi nie zostanie w pamięci. A Skolima znam wyznał.

Na planie programu "Disco Star" Skolim występuje u boku takich postaci, jak Magda Narożna, Marcin Miller i Zenek Martyniuk. Obecność w tym gronie to dla 29-latka potwierdzenie jego wysokiej pozycji w środowisku disco polo. Jednoznaczna pochwała ze strony lidera Akcentu potwierdza, że Skolim zdobył uznanie nie tylko publiczności, ale także największych gwiazd branży.

Skolim w szczerym wyznaniu o poczuciu niedocenienia

Pochwała Zenona Martyniuka z pewnością jest dla Skolima cennym komplementem, zwłaszcza że w ostatnim czasie artysta zyskuje coraz większą popularność, szczególnie wśród młodszego pokolenia. Mimo ogromnej popularności w internecie i na koncertach, Skolim nie ukrywa, że bywa rozczarowany sposobem, w jaki traktują go największe stacje radiowe.

W rozmowie z WP Lifestyle przyznał: "W 2022 roku zrobiłem utwór 'Wyglądasz idealnie', a w radiu został zagrany dopiero, jak miał 50 milionów wyświetleń". Artysta zauważył, że trudniej mu przebić się do rozgłośni niż muzykom, którzy współpracują z dużymi wytwórniami.

Ciężej mi jest dotrzeć do rozgłośni niż artystom, którzy są w wytwórniach (...) Ode mnie się więcej wymaga i więcej tego muszę zrobić (...). Czy to mnie denerwuje? Może trochę wyznał w rozmowie z WP Lifestyle.

Skolim prężnie rozwija swoją karierę. Nie tylko muzyczną, ale i biznesową

Oprócz rozwijania kariery muzycznej, Skolim nie próżnuje również w biznesie. Jego hitowa różowa stacja benzynowa wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Niezwykle dochodowym przedsięwzięciem artysty jest linia perfum Skolima. Twórca zadbał nawet o to, by powstał automat z jego perfumami.

Największe pieniądze pochodzą z perfum. Temperatura, Palermo, Bebecita i to jest chyba taki największy hit wyznał w rozmowie z Plejadą.

