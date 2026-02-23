Podczas wczorajszego finału programu "Disco Star" Marcin Miller zaskoczył wszystkich ogłaszając, że już niebawem będziemy mogli oglądać go w uwielbianym przez widzów formacie "Twoja twarz brzmi znajomo". Gwiazdor muzyki disco-polo weźmie udział w jesiennej edycji popularnego show.

Marcin Miller podbija scenę disco-polo

Marcin Miller to bez wątpienia król polskiego disco‑polo i niekwestionowana gwiazda zespołu Boys, który pod jego wodzą zdobył ogromną popularność w całym kraju. Hity takie jak "Jesteś szalona" czy "Wolność" znają niemal wszyscy, a sam Miller od lat króluje na scenie, bawiąc tłumy swoimi przebojami i charyzmą.

Oprócz koncertów lider Boys zyskał też telewizyjną sławę jako juror w programie "Disco Star", gdzie ostro komentuje występy młodych gwiazd disco‑polo. Jego bezpośredni styl i poczucie humoru przyciągają widzów, a każdy jego występ w show jest szeroko komentowany w mediach i internecie. Już niebawem widzowie będą mogli oglądać go na ekranach w innym popularnym programie Polsatu, gdzie wystąpi w zupełnie nowej roli.

Marcin Miller w "Twoja twarz brzmi znajomo"

W niedzielny wieczór, 22 lutego odbył się wielki finał dziewiątej edycji programu "Disco Star", podczas którego nie zabrakło ogromnych emocji. Nie tylko za sprawą walki uczestników o zwycięstwo i długo wyczekiwanego werdyktu, ale także słów Marcina Millera, które zaskoczyły widzów.

Juror muzycznego show ogłosił oficjalnie na wizji, że weźmie udział w jesiennej edycji popularnego show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Juror 'Disco Star' i lider zespołu Boys nowym wyzwaniu. Marcin Miller został ogłoszony jednym z uczestników 23. edycji muzycznego programu Polsatu. Jeden z najważniejszych twórców gatunku disco polo postanowił sprawdzić swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie przed widzami i jurorami 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. Emisja jesienią 2026 roku w Polsacie czytamy na stronie Polsatu.

Myślicie, że sprawdzi się w roli uczestnika muzycznego show?

