Po zakończeniu finału programu "Disco Star", który odbył się 22 lutego 2026 roku na antenie Polsatu, Zenek Martyniuk udzielił wywiadu jednemu z portali. Gdy padło pytanie dotyczące syna gwiazdora, Daniela Martyniuka, Zenek wyraził wprost swój sprzeciw. Lider zespołu Akcent już od dłuższego czasu był pytany o kontrowersje związane z synem, jednak tym razem jego reakcja była wyjątkowo stanowcza i emocjonalna.

Wymowna reakcja Zenka Martyniuka na pytanie o syna. Muzyk przerwał wywiad

W ostatnim czasie, syn Zenka Martyniuka wzbudza sporo kontrowersji w świecie medialnym. Po finale programu "Disco Star" nie obyło się bez szczerych pytań o Daniela. Gdy jedna z dziennikarek portalu Kozaczek.pl zapytała Zenka Martyniuka o najnowsze oświadczenie Daniela Martyniuka, artysta nie ukrywał irytacji. Zdecydowanie uciął temat, podkreślając że nie chce wypowiadać się na rodzinne kwestie.

Dzisiaj jest finał Disco Star, ja na takie tematy rodzinne nie rozmawiam. Nie rozmawiam na te tematy dzisiaj także dziękuję. wyznał wprost.

Dziennikarka mimo jego wymownej odpowiedzi nie odpuszczała tematu. Próbowała dopytać, czy był zaskoczony słowami syna, na co Zenek Martyniuk ponownie odmówił komentarza.

Nie wiem, nie rozmawiam na te tematy dzisiaj, także dziękuję. uciął rozmowę, odchodząc od mikrofonu.

Głośne oświadczenia Daniela Martyniuka. Wyznał skruchę

W ostatnim czasie postać Daniela Martyniuka nie schodziła z nagłówków mediów. Syn Zenka Martyniuka zamieszczał w sieci kontrowersyjne treści, publicznie krytykował ojca i był bohaterem licznych incydentów. Kilka dni temu Daniel opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie i przyznał, że chce podjąć się leczenia. Zapowiedział, że chce zrobić sobie przerwę od mediów i skupić się na powrocie do zdrowia.

Chciałbym przeprosić wszystkich ludzi z całej Polski za te wszystkie słowa, które mówiłem. Coś mi się stało z głową, nie wiem. Naprawdę jest ze mną źle. Przepraszam wszystkich. Idę na leczenie. Naprawdę zamykam się, odcinam od wszystkiego i to jest koniec. Mam nadzieję, że kiedyś mnie poznacie jako innego, normalnego człowieka. Naprawdę przekazał w mediach społecznościowych.

