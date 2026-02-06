Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, to 29-letni artysta, który swoją popularność zdobył dzięki muzyce disco polo. Początkowo pojawiał się na ekranach jako aktor, później dał się poznać w świecie freak fightów, jednak to scena muzyczna przyniosła mu ogólnopolski rozgłos. Skolim stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia, jego koncerty przyciągają tłumy fanów, a klipy w serwisach streamingowych notują milionowe odsłony.

Choć jego grafik koncertowy jest niezwykle napięty - artysta występuje ponad 40 razy w miesiącu - to właśnie z innych źródeł czerpie największe zyski. Skolim skrupulatnie inwestuje zarobione pieniądze i rozwija swoje biznesowe imperium.

Zaskakujące źródło dochodu Skolima

W rozmowie z Plejadą Skolim wyznał, że największy dochód przynoszą mu perfumy. Podkreślił, że spośród wszystkich wariantów największą popularnością cieszy się zapach "Bebecita". Oprócz niego oferuje także linie "Temperatura" i "Palermo". Jak sam przyznaje:

Największe pieniądze pochodzą z perfum. Temperatura, Palermo, Bebecita i to jest chyba taki największy hit

Choć sprzedaż perfum może wydawać się mniej spektakularna niż występy sceniczne, to właśnie ten segment działalności przynosi Skolimowi największe wpływy. Nie jest to tylko chwilowy trend — artysta konsekwentnie rozwija swój perfumeryjny biznes.

Ile kosztują perfumy Skolima? Ceny mogą zaskoczyć

Produkty Skolima są dostępne w kilku wariantach. Perfumy o pojemności 50 ml kosztują 159 zł lub 239 zł, w zależności od wariantu. Flakony 100 ml wyceniono na 239 zł, a najdroższa pozycja to "Temperatura Night" — za 100 ml tego zapachu trzeba zapłacić aż 399 zł.

Skolim oferuje również zestaw trzech zapachów — "Temperatura", "Palermo" i "Bebecita" po 50 ml każdy — w cenie 477 zł. Jak widać, jego perfumy nie należą do najtańszych, jednak ich popularność wskazuje, że fani chętnie sięgają po te produkty.

Skolim otwiera kolejne biznesy

Skolim nie ogranicza się tylko do sprzedaży perfum. Jego biznesowy portfel jest imponujący. Wśród jego produktów znajdują się również klasyczne gadżety, jak koszulki czy bluzy, a także bombki choinkowe. Artysta posiada również własną stację paliw, a niedawno zainwestował w ośrodek wypoczynkowy nad morzem.

Dzięki przemyślanym inwestycjom Skolim buduje solidne zaplecze finansowe, które zapewnia mu stabilność niezależnie od sytuacji na rynku muzycznym. To dowód na to, że artysta nie tylko podbija scenę, ale również świat biznesu.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Skolim zapytany o partnerkę. Wyznał też, jak ogarnia wszystkie swoje biznesy