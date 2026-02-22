Trwa wielki finał "Disco Star". Rozpoczął się jeden z najbardziej emocjonujący odcinków programu, w którym dowiemy się, kto wygra 50 tysięcy złotych oraz szansę występu na jednym koncertów Telewizji Polsat.

Wielkie emocje w finale "Disco Star"

Program "Disco Star" w ostatnich latach był emitowany na antenie Polo TV, ale jakiś czas temu doszło do zmian i muzyczne show trafiło na główną antenę Polsatu. "Disco Star" zadebiutował w Polsacie w styczniu tego roku, a uczestnicy przez kilka tygodni walczyli o przejście do kolejnych etapów. Ostatnio poznaliśmy finalistów, którz teraz zawalczą o nagrodę główną i tytuł "Disco Star".

W wielkim finale zaprezentują się: Prezydent, Anna „Ania Amy” Woźnica, Karolina „Zolie” Żółkiewska, B TWIN, XOXO, Daria „Negra” Budka, Łukasz „Dragan” Paczkowski, Sylwia Strug oraz Alexa & Fonzy - ci ostatni kilka miesięcy temu zaśpiewali na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wszyscy finaliści zaprezentują się na scenie w wyjątkowych duetach. Uczestnikom będą towarzyszyć: Sławomir i Kajra, MIG, Playboys, Radek Liszewski, Łobuzy, DiscoBoys, Defis, Topky i Imperium.

Kto wygra 9. edycję "Disco Star"?

Ostatni odcinek "Disco Star" zgodnie z zapowiedziami jest emitowany na żywo. Finał rozpoczął się o godzinie 19:55 oczywiście na antenie Polsatu. Kto zachwyci swoim głosem i zgarnie więcej głosów? O tym przekonamy się już za kilka godzin.

Zobacz także: Zenek Martyniuk zdenerwował się na wizji. Jeden z uczestników wyprowadził go z równowagi