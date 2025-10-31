Aleksandra i Michał Żebrowscy wraz z dziećmi przebywają na Jamajce, gdzie mieli spędzić rodzinne wakacje. Jednak ich wyjazd zamienił się w walkę z żywiołem. W mediach społecznościowych relacjonują na bieżąco swoje przeżycia. Teraz zaapelowali o pomoc.

Żebrowscy przeżyli dramatyczne chwile na Jamajce

Huragan Melissa nawiedził Jamajkę z potężną siłą. Wiatr osiągał prędkość nawet 300 km/h, a fale rozbijały się o wybrzeże, sięgając kilku metrów wysokości. Michał Żebrowski opublikował zdjęcia ukazujące zniszczone tarasy, porwane meble i zalane okolice budynku, w którym przebywają. Aleksandra Żebrowska także pokazała na swoim InstaStories dramatyczne skutki huraganu. Jak się okazało, z pokoju nad ich apartamentem wypadły okna.

Aleksandra Żebrowska powiedziała, co się dzieje na Jamajce

W jednym z ostatnich wpisów Aleksandra Żebrowska poinformowała, że sytuacja ich rodziny jest w tej chwili stabilna.

Wszystko u nas dobrze, dzięki. Niedawno wrócił prąd i zasięg. Brakuje tylko wody w kranie, ale w porównaniu do sytuacji większości mieszkańców, mamy wszystko, czego potrzeba przekazała Aleksandra Żebrowska.

Celebrytka podkreśliła, że wielu mieszkańców Jamajki, a także Polacy mieszkający na południu wyspy, zostali bez dachu nad głową. Z wieloma osobami nadal nie ma kontaktu. Domy ich znajomych zostały doszczętnie zniszczone. Aleksandra Żebrowska zaapelowała do swoich obserwatorów o pomoc dla poszkodowanych.

Z wieloma osobami nie ma na razie kontaktu, udało nam się skontaktować z niektórymi osobami, które poznaliśmy na początku naszego wyjazdu na południu wyspy i z mieszkającymi tu na stałe Polakami, wiemy, że ich domy zostały zniszczone dodała.

Oficjalna zbiórka ogłoszona przez premiera Jamajki. Żebrowscy proszą o wsparcie

Huragan Melissa pozostawił po sobie pas zniszczeń na południu Jamajki. Znajomi Żebrowskich, zarówno lokalni mieszkańcy, jak i Polacy mieszkający na wyspie, stracili swoje domy. Z relacji Aleksandry Żebrowskiej wynika, że niektóre osoby nie mają już do czego wracać. Pomimo braku pełnego kontaktu, udało im się dowiedzieć o dramacie, który dotknął ludzi, z którymi niedawno spędzali czas.

W odpowiedzi na katastrofę, premier Jamajki ogłosił oficjalną zbiórkę środków na pomoc dla osób dotkniętych huraganem Melissa. Aleksandra Żebrowska podała link do tej zbiórki w swoich mediach społecznościowych i poprosiła wszystkich, którzy mają możliwości, o wsparcie.

Jeśli ktoś ma chęć i możliwości wspomóc społeczność jamajską, wrzucam link do oficjalnej i potwierdzonej zbiórki uruchomionej przez premiera Jamajki napisała.

