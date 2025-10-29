Reklama

28 października huragan Melissa dotarł do Jamajki, siejąc niewyobrażalne zniszczenie. Żywioł osiągnął piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona – najwyższą możliwą – a jego prędkość dochodziła do 299 km/h. To właśnie wtedy został sklasyfikowany jako najsilniejszy huragan w historii Jamajki. Nad lądem Melissa nieco osłabła, spadając do czwartej kategorii, jednak i tak wyrządziła gigantyczne szkody.

Urzędnicy potwierdzają, że ponad pół miliona mieszkańców Jamajki – czyli około jedna szósta całej populacji – zostało pozbawionych prądu. Wiele ulic jest zasypanych gruzem, dachy zrywało z domów, latarnie przewracały się jak zapałki. W Montego Bay, na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, huragan również dał o sobie znać – właśnie tam przebywała rodzina Żebrowskich.

Żebrowscy relacjonują dramatyczne skutki huraganu Melissa

Michał i Aleksandra Żebrowscy wraz z dziećmi w momencie uderzenia huraganu znajdowali się w hotelu w regionie Montego Bay, który uważany był za jedno z najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Mimo to żywioł wyrządził potężne szkody. Aleksandra Żebrowska właśnie pokazała na Instagramie, że w pokojach hotelowych nad ich apartamentem wypadły okna.

Z kolei Michał Żebrowski pokazał nagranie przedstawiające krajobraz wokół hotelu po przejściu huraganu Melissa. Połamane palmy, wyrwane z ram okna, zniszczone tarasy i fragmenty konstrukcji leżące na ziemi... Ocean wciąż jest wzburzony, niebo szare i ponure.

Aktor postanowił zwrócić się też do swoich odbiorców z podziękowaniami.

Dziękujemy za słowa wsparcia
- przekazał Michał Żebrowski

Melissa – najsilniejsza burza 2025 roku na świecie

Huragan Melissa został uznany za najsilniejszą burzę na świecie w 2025 roku. Jego ogromna siła i skala zniszczeń sprawiły, że media na całym świecie relacjonowały dramatyczne wydarzenia z Jamajki. Na zdjęciach satelitarnych widać było potężne oko huraganu, a eksperci ostrzegali, że może jeszcze przez wiele dni stanowić poważne zagrożenie.

Huragan Melissa pozostawił po sobie dramatyczne wspomnienia i ogromne straty. Dla Żebrowskich egzotyczne wakacje na Jamajce zamieniły się w walkę o bezpieczeństwo i przetrwanie. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że najgorsze już na nimi. Trzymamy kciuki za szybki i bezpieczny powrót do kraju.

Żebrowscy pokazali dramatyczne skutki po przejściu huraganu
Instagram Aleksandra Żebrowska
Żebrowscy pokazali dramatyczne skutki po przejściu huraganu
Instagram Michał Żebrowski
Żebrowscy pokazali dramatyczne skutki po przejściu huraganu
Instagram Michał Żebrowski

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama