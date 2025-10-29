28 października huragan Melissa dotarł do Jamajki, siejąc niewyobrażalne zniszczenie. Żywioł osiągnął piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona – najwyższą możliwą – a jego prędkość dochodziła do 299 km/h. To właśnie wtedy został sklasyfikowany jako najsilniejszy huragan w historii Jamajki. Nad lądem Melissa nieco osłabła, spadając do czwartej kategorii, jednak i tak wyrządziła gigantyczne szkody.

Urzędnicy potwierdzają, że ponad pół miliona mieszkańców Jamajki – czyli około jedna szósta całej populacji – zostało pozbawionych prądu. Wiele ulic jest zasypanych gruzem, dachy zrywało z domów, latarnie przewracały się jak zapałki. W Montego Bay, na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, huragan również dał o sobie znać – właśnie tam przebywała rodzina Żebrowskich.

Żebrowscy relacjonują dramatyczne skutki huraganu Melissa

Michał i Aleksandra Żebrowscy wraz z dziećmi w momencie uderzenia huraganu znajdowali się w hotelu w regionie Montego Bay, który uważany był za jedno z najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Mimo to żywioł wyrządził potężne szkody. Aleksandra Żebrowska właśnie pokazała na Instagramie, że w pokojach hotelowych nad ich apartamentem wypadły okna.

Z kolei Michał Żebrowski pokazał nagranie przedstawiające krajobraz wokół hotelu po przejściu huraganu Melissa. Połamane palmy, wyrwane z ram okna, zniszczone tarasy i fragmenty konstrukcji leżące na ziemi... Ocean wciąż jest wzburzony, niebo szare i ponure.

Aktor postanowił zwrócić się też do swoich odbiorców z podziękowaniami.

Dziękujemy za słowa wsparcia - przekazał Michał Żebrowski

Melissa – najsilniejsza burza 2025 roku na świecie

Huragan Melissa został uznany za najsilniejszą burzę na świecie w 2025 roku. Jego ogromna siła i skala zniszczeń sprawiły, że media na całym świecie relacjonowały dramatyczne wydarzenia z Jamajki. Na zdjęciach satelitarnych widać było potężne oko huraganu, a eksperci ostrzegali, że może jeszcze przez wiele dni stanowić poważne zagrożenie.

Huragan Melissa pozostawił po sobie dramatyczne wspomnienia i ogromne straty. Dla Żebrowskich egzotyczne wakacje na Jamajce zamieniły się w walkę o bezpieczeństwo i przetrwanie. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że najgorsze już na nimi. Trzymamy kciuki za szybki i bezpieczny powrót do kraju.

Instagram Aleksandra Żebrowska

Instagram Michał Żebrowski

Instagram Michał Żebrowski

Zobacz także: