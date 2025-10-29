Jamajka znalazła się w centrum niebezpiecznego żywiołu. Huragan Melissa dotarł do wyspy z ogromną siłą, przynosząc wichury, intensywne opady i powodzie. Wśród turystów zagrożonych nadciągającym kataklizmem znaleźli się Aleksandra i Michał Żebrowscy. Para przebywała na Jamajce od połowy października i dopiero na kilka dni przed uderzeniem żywiołu dowiedziała się o zagrożeniu.

Żebrowska przekazała nowe informacje o huraganie na Jamajce

W środku nocy Aleksandra Żebrowska przekazała nowe wieści ws. sytuacji związanej z huraganem Melissa. Żona Michała Żebrowskiego podczas relacji na InstaStories pokazała, że cały czas jej rodzina przebywa w pokoju hotelowym.

Dzieci śpią. Nadal wszystko świszczy i kotłuje się nad nami, co jakiś czas coś uderza w okna (nie wiem czy to słychać na nagraniu) dobrze, że najgorsze u nas było w ciągu dnia, a nie kiedy jest ciemno napisała Żebrowska.

Aleksandra Żebrowska: "Boimy się o naszą rodzinę"

Aleksandra Żebrowska, która na bieżąco relacjonuje wydarzenia na Instagramie. Zanim potężny huragan uderzył w Jamajkę podzieliła się poruszającym wpisem. Żona uwielbianego przez widzów aktora nie ukrywała obaw:

W obliczu zbliżającego się huraganu Melissa boimy się o naszą rodzinę ale też o całą jamajską społeczność, o miejsca, które znajdą się bezpośrednio na drodze huraganu, o ludzi, dla których Jamajka to coś więcej niż tylko piękne miejsce na wakacje. Dziękujemy całej obsłudze hotelu, do którego przenieśliśmy się kilka dni temu. I dziękujemy Wam za wszystkie wiadomości. Będziemy starali się dodawać aktualizacje dopóki mamy taką możliwość. pisała Aleksandra Żebrowska.

Wpis Aleksandry Żebrowskiej spotkał się z ogromnym odzewem. Internauci ruszyli z falą wsparcia dla pary w tych trudnych chwilach. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy z wyrazami otuchy.

