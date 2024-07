10 z 10

Jak zakończyło się wesele?

Weselne podziękowania dla rodziców nie były tradycyjne. Podczas wieczoru zabrakło kultowej piosenki "Cudownych rodziców mam". Pojawiły się za to specjalne życzenia. Para zrezygnowała również z oczepin. Na ich miejscu pojawiły się za to tańce i zabawa do samego rana.

