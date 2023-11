2 z 8

Deynn i Majewski na zdjęciach ślubnych ubrani są w... czarne dresy znanej marki sportowej. Nie jest to jednak najbardziej kontrowersyjna część ich ślubnych stylizacji. Na głowach mają... kominiarki, zasłaniające twarze. Jedynym tradycyjnym elementem ślubnej stylizacji panny młodej jest welon... przyczepiony do kominiarki. Cała sesja utrzymana jest w klimacie "gangsta". Zdecydowanie jest to najbardziej oryginalna sesja ślubna, jaką widzieliśmy!