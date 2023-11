Deynn i Daniel Majewski wzięli ślub! Niespodziewanie i w tajemnicy znana blogerska fitpara powiedziała sobie „sakramentalne tak”. Deynn pochwaliła się zdjęciem w welonie na Instagramie, podpisując je:

Zapomniałam dodać... Pani Majewska #marriage

Deynn i Daniel Majewski od lat są ze sobą, ale do tej pory nie było mowy o ślubie. Można było się też spodziewać, że para urządzi huczny ślub z jeszcze huczniejszym weselem. Jednak jak widać - nie bardziej mylnego! Czyżby jednak informacja o ślubie miała odwrócić uwagę od najnowszej afery z udziałem blogerki?

Deynn znów wywołała skandal

Niedawno głośno było o ostrym konflikcie Deynn i jej siostry. Młodsza siostra założyła blog, na którym opisała skandaliczne zachowanie Deynn i Daniela w stosunku zarówno do niej, jak i ich jeszcze młodszej i niepełnoletniej siostry. Zarzucała Deynn brak pomocy i wsparcia, wspomniała również o tym, że bała się Majewskiego! Przeczytajcie więcej: Siostra Deynn przerywa milczenie. W sieci pojawiły się szokujące wpisy na temat blogerki! Jest jej odpowiedź! Po tej aferze Deynn i jej chłopak zniknęli z mediów i wyprowadzili się z Warszawy. Co ciekawe jednak, ostatnio zaczęli zapowiadać swój powrót, publikując zdjęcia z wakacji. Przypadły one do gustu wielu znanym gwiazdom, a lajki zostawiły m.in. Anna Lewandowska, Oliwia Bieniuk czy nawet... Grażyna Torbicka!

Z kolei teraz do sieci trafiły oskarżenia koleżanek Deynn, które twierdzą, że blogerka nie oddaje im pożyczonych pieniędzy. Koleżanki publikują screeny wiadomości, a Deynn blokuje je zarówno w telefonie, jak i w serwisach społecznościowych.

Czy ślub blogerki faktycznie odwróci uwagę od afer z nią związanych?

Majewski też pokazał ślubne zdjęcie i napisał, że to najpiękniejszy moment w jego życiu

Deynn i Daniel są już małżeństwem