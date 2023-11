Afera, która w ostatnich dniach wybuchła wokół Deynn i Majewskiego, przybiera na sile. Po publikacji na blogu siostry Deynn rewelacji na tema kulis życia rodzinnego, w internecie zawrzało. Fani są oburzeni szokującymi faktami na temat spraw prywatnych Deynn i Majewskiego. Zamieszanie wokół blogerów przybiera na sile, a para zaczyna tracić kontrakty reklamowe. Ze współpracy z Maritą Surmą wycofały się już dwie firmy.

Rozgłos wokół rodzinnych kłótni Deynn i Majewskiego ma bezpośredni wpływ na karierę pary. Sytuację komentują już nie tylko anonimowi internauci, ale również osoby związane z blogosferą oraz celebryci. Głos w sprawie zabrała m.in. jedna z najbardziej znanych blogerek modowych Maffashion. Echa afery dotarły również do firm, które reklamują swoje produkty za pośrednictwem Deynn. Ze współpracy wycofały się dwie marki. Na Instagramie pojawiły się oficjalne oświadczenia na temat zakończenia współpracy z Maritą Surmą.

- Drodzy zwolennicy Women's Best. Wizja naszej firmy polega na inspirowaniu kobiet i kreowaniu pozytywnej społeczności pełnej kobiet wspierających się wzajemnie w dążeniu do bycia najlepszą wersją siebie. Jest nam niezmiernie przykro, że nasza była ambasadorka Marita Surma (Deynn) zdecydowanie zawiodła w reprezentowaniu wartości naszej firmy. W związku z tym, chcemy ogłosić, że Marita nie jest już ambasadorką Women's Best oraz nie reprezentuje ona naszej firmy w żaden sposób. Życzymy Maricie wszystkiego dobrego w życiu, lecz uważamy, że jej zachowanie nie jest już zgodne z naszą wizją i celami. Przepraszamy za wszystkie niedogodności i dziękujemy za wasze nieustanne wsparcie - czytamy na Instastories Women's Best.