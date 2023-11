Nowe zdjęcia rodziny królewskiej budzą ogromne emocje i zostały przeanalizowane na wszystkie strony. Zwrócono już uwagę, że królowa Elżbieta II nie wzięła udziału w sesji, ale za to wszyscy zachwycili się dziećmi księżnej Kate i księcia Williama. Teraz z kolei eksperci dokładnie przyjrzeli się mimice Meghan Markle i księcia Harry'ego. Okazało się, że zdradza wiele szczegółów z ich życia i... budzi niepokój! Przechodzą kryzys?

Dan Hill, ekspert od mowy ciała, dokładnie przeanalizował fotografie z okazji 70. urodzin księcia Karola. Zwróciła uwagę, że książę Harry miał fałszywy uśmiech! I to nie wszystko...

Zaciska usta i chociaż pojawia się tam uśmiech, to tak naprawdę widać w nim przede wszystkim opór, a nawet urazę. (...) Myślę, że nie lubi brać udziału w wystąpieniach pełnych fałszu - wyjaśnił.

Według Dana Hilla, Meghna także nie czuła się komfortowo w tej sytuacji.

Powieki i brwi są podniesione, oczy szeroko otwarte, nawet wygląda na to, że prawy bok jest nieco wyciągnięty od tego uśmiechu. Ona jest dość żywiołową osobą, więc to dziwne, że reaguje w ten sposób, czuje więź z rodziną, ale może być zestresowana obowiązkami - powiedział specjalista.

Jednak zupełnie inne wrażenie odniósł ekspert, oglądając drugie zdjęcie rodziny królewskiej. Na nim wszyscy wyglądają naturalniej, są roześmiani i ewidentnie zobaczyli coś zabawnego lub ktoś powiedział śmieszny żart.

Jakikolwiek żart został opowiedziany przez osobę robiącą zdjęcie, to na pewno zadziałało to na księżną. To prawdziwy uśmiech - powiedział Dan Hill.