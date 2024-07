1 z 7

Małgorzata Kożuchowska z mężem i półtorarocznym synkiem Jasiem była ostatnio na obiedzie w restauracji Belvedere. A potem we troje poszli na spacer do Łazienek. Synek aktorki już pięknie chodzi, co możecie zobaczyć w naszej galerii! Małgorzata Kożuchowska nawet na rodzinny spacer ubiera się bardzo stylowo, na przykład w ultramodne skórzane spodnie dzwony!

Teraz Kożuchowska, po tym jak nagrała dubbing do filmu rysunkowego "Alicja w krainie czarów", udała się na krótki świąteczny urlop. Ma zamiar urządzić święta u siebie w domu w Warszawie i spokojnie cieszyć się rodziną i wiosną.

Zobacz naszą galerię ze spaceru Małgorzaty Kożuchowskiej z synkiem i mężem.

